Sonay Adem kabri başında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski milletvekillerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Sonay Adem, bu sabah ölümünün altıncı yıl dönümünde kabri başında anıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da yapılan anma törenine CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, eski Genel Başkan ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer, eski milletvekili Ali Gülle ile Adem’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Konuşmalar yapılarak Adem’in hatıralarının ve fikirlerinin hatırlatıldığı tören, mezarına çiçek konmasıyla son buldu.

- Akansoy: “Emek ve barış mücadelesi unutulmayacak”

Anma töreninde konuşan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Sonay abiyi kaybedeli 6 yıl oldu. Siyaset sahnesinde emek ve barış mücadelesinin önemli sembollerindendi. İyi bir siyasetçiydi. Konulara hakimiyeti, araştırmacılığı, iddiası, kararlılığı ve cesareti bıraktığı izin en derin unsurlarıdır." ifadelerini kullandı.

Sonay Adem'in verdiği mücadelelerin önemine işaret eden Akansoy, söz konusu mücadelenin yollarını aydınlatmaya devam edeceğini vurguladı.