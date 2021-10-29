Sonay Adem ölümünün 3.yılında kabri başında anıldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler merhum Genel Sekreteri Sonay Adem ölümünün 3.yıldönümünde Gazimağusa’da mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anma törenine TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve bazı parti yetkililerinin yanısıra merhum Sonay Adem’in ailesi ve sevenleri katıldı. Anma sırasında konuşan Sonay Adem’in kızı Nicel Masaroğulları , babasının yaşamı boyunca ilkelerine bağlı, özgürlük ve barış için mücadele eden biri olduğunu belirterek, ona olan özlrmlerinin hiç bitmeyeceğini vurguladı.

Babası Sonay Adem’in yurdu için mücadeleden asla vazgeçmeyen bir kişiliğe sahip olduğunu anımsattığı konuşmasında, mücadeleci, dürüst ve cesur insan olarak nitelendirdiği babasını özlem ve rahmetle andı. Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da konuşmasında, merhum Sonay Adem’in herşeyden önce iyi bir aile babası olduğuna vurgu yaparak, bunun yanında mert, cesur ve kararlı kişiliğiyle unutulmaz bir devlet adamı olduğunu kaydetti. Çakıcı Sonay Adem’in bıraktığı mirasların örnek alınıp yaşatılması gerektiğini belirterek, onun yurdundan ve mücafeleden vazgeçmez yönünün sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, ülkenin hangi noktasına gitse hala bir şekilde Sonay Adem’in adının anıldığını söyleyerek bunun gurur verici olduğunu dile getirdi ve bir kez daha rahmetle andı. Ferdi Sabit Soyer de onu asla unutmayacağız diyerek sevgi ve insanlık için yaşayan merhum Adem’i rahmet ve saygıyla andı.

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29/10/2021 14:27