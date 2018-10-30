Sonay Adem son yolculuğuna uğurlandı

Ülke siyasetine damgasını vuran siyasi isimlerden Sonay Adem, uzun süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.Gazimağusa’nın sevilen isimlerinden, Cumhuriyetçi Türk Partisi eski Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, son olarak Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Sekreteri olan Sonay Adem, uzun süredir verdiği yaşam mücadelesini dün sabah kaybederek aramızdan ayrıldı.

Eski Parlamenter için bu sabah ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi ardından merhum Sonay Adem’in cenazesi Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii’ne getirilerek öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Belediye mezarlığında toprağa verildi.

Siyasetin çeşitli kademelerinde yer alan Merhum Sonay Adem’in cenaze törenine; Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakanlardan-siyasetçi be merhum Sonay Adem’in yakın arkadaşı Ferdi Sabit Soyer, bazı bakanlar, milletvekilleri, çok sayıda partili, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze töreninde duygularını dile getiren Ferdi Sabit Soyer, dünyanın iki kapılı bir han olduğunu önemli olanın bu yolculuk sonunda insan sevgisi, iyilik ve güzellikler bırakabilmesi olduğunu vurguladı ve merhum Sonay Adem’in geride çok güzel işler bırakarak ayrıldığını ifade etti.Soyer sözlerini ” Rahat uyu Sonay Adem seni hiç unutmayacağız” cümleleriyle tamamladı.

Sonay Adem kılınan cenaze namazının ardından çiçekler ve gözyaşları arasında Belediye Kabristanlığı’nda toprağa verildi.61 yaşında yaşama vefa eden sevilen insan, siyaset adamı Sonay Adem evli ve üç çocuk babasıydı.