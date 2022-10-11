Sonbahar depresyonuyla başa çıkma yolları

SONBAHARDA NEDEN DEPRESİF OLURUZ?

Havaların kötüleşmesi, günlerin kısalması, açık alanlardan kapalı alanlara girilecek olması mutsuzluk verebilir. Bunun sebeplerinden biri, sonbaharın gelişiyle birlikte azalan güneş ışığının hormonları etkilemesiyle uykuyu düzenleyen biyolojik saatin bozulmasına neden olduğudur.

Bir diğer sebep ise yine güneş ışığının azalması nedeniyle beyindeki kimyasal maddelerin salgılanmasında sorunlar oluştuğu ve bu sorunların kişiyi depresyona sürüklediği söylenebilir.

Vücudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlayan melatonin hormonu güneş ışınları azaldığında, geceler uzun gündüzler kısa olduğunda daha çok salgılanır. Gün ışığı azaldıkça beyinde yüksek miktarda üretilmeye başlayan melatonin hormonu insan vücudunda enerji düşüklüğü, yorgunluk ve isteksizliğe neden oluyor. Ayrıca beyindeki kimyasal maddelerden biri olan serotonin (mutluluk) hormonu sonbaharda güneş ışınlarının azalması nedeniyle düşer ve bu durum da depresyona neden olabilir.

SONBAHAR DEPRESYONUNUN BELİRTİLERİ

Normalden daha fazla hissedilen yorgunluk, halsizlik ve bitkin olma durumu, dikkat eksiklikleri, odaklanma problemlerinde artış, kendini suçlu hissetme ve değersizlik duygusu, düşüncelerin yoğun yaşamasından kaynaklı intihara yönelme, kaygı bozuklukları, aşırı kilo alma ya da kilo kaybı, sinirli ve geçmeyen ruh hali, sürekli bir üzgünlük hissedilmesi, mutsuz ve umutsuz olma hali, uyku bozuklukları, uykusuzluk ya da aşırı uykulu olma gibi belirtiler sıralanabilir.

SONBAHAR DEPRESYONUNA KARŞI ÖNLEMLER

Hava soğuk olduğunda dahi gün ışığından mümkün olduğunca faydalanın. Bulutlu günlerde bile gün içinde en az 20-30 dakika dışarıda olmak faydalı olur.

Kendinize zaman ayırın. Sinemaya, tiyatroya gidin ya da sevdiğiniz insanlarla vakit geçirin.

Spora vakit ayırın. Spor vücuttaki stresi atmanıza yardımcı olur, metobolizmayı hızlandırır, enerjinizi artırır.

Çok uyumayın, kendinizi erken kalkmaya teşvik edin.

Klasik düşünce kalıpların uzaklaşmaya çalışın, farklı bakış açıları edinin.

Karbonhidratlı ve şekerli gıdalardan uzak durun. Beyaz şeker kan şekerinizi hızla yükseltip düşürür, halsiz ve yorgun hissetmenize neden olur. Bu tip beslenme hataları depresyona çare olmadığı gibi durumu daha da ağırlaştırır.

Sosyal yaşamınızı keyifli hale getirecek hobiler edinin.

Arkadaşlarınıza vakit ayırın. Sosyalleşmek sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

SONBAHAR DEPRESYONUNDAN KURTULMA YOLLARI

. Karbonhidrat ve şeker ağırlıklı beslenme tarzı kan şekerinde ani değişikliklere neden olduğu için kendinizi daha yorgun hissetmenize neden olur. Bu nedenle sebze ve meyveden zengin beslenin.

. Aynı saatte yatıp aynı saatte kalkın. Düzenli olarak aynı saatte uyumak ve uyanmak enerji seviyenizdeki düşmeleri azaltır.

. Sağlıklı bir kahvaltı güne sağlıklı bir başlangıç yapmanızı sağlar. Aç karnına dışarı çıkmak sinirlerinizin dış etkenlerden çok hızlı bir şekilde etkilenmesine neden olur.

. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmek mutlu olmanızı sağlar.

. Hayatınıza dair yeni planlar yapabilir ve farklı hobiler edinebilirsiniz.

. Her ne kadar bitmiş olsa da tatili güzel geçirdiğinizi unutmayın. Bundan sonrası için de yeni sorumluluklara hazır olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın.

. Sonbaharın da güzelliklerinin olduğunu unutmayın. Yaz aylarında uzak kaldığınız sinema, tiyatro gibi etkinliklere bu dönemde zaman ayırabilirsiniz.

. Egzersiz kendinize ayırdığınız özel zaman dilimidir. Ayrıca vücudunuzun sağlıklı olmasını sağlayan önemli etkenlerden biri. Düzenli egzersiz sayesinde kendinizi çok daha dinç hissedebilirsiniz.

. Çalışırken kısa molalar verin.

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11/10/2022 11:38