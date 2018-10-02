Sonbahar detoksu için 9 öneri

Obezite ve fazla kilolardan korunmak için pek çok kişi çeşitli diyet programlarına başvuruyor. Bunlar arasında ise özellikle son dönemlerde detoks programları öne çıkıyor.



Yanlış uygulandığında sağlığın bozulmasına neden olan detoks, doğru ve uzman kontrolünde yapıldığında hem hastalıklardan koruyor hem de kilo vermeye yardımcı oluyor.



Memorial Hizmet Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Sinem Uygun, sağlıklı detoks için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.







Vücutta glutatyon düzeylerini artırmak ve karaciğer detoksuna yardımcı olmak için:



1. Sistein içeriği yüksek olan ev yapımı peynir altı suyu sebze sularına ilave edilerek tüketilebilir.

2. Yeşil ve beyaz renkte olan sebzelerden sarımsak, soğan, brokoli, karnabahar, kuşkonmaz, lahana, Brüksel lahanası gibi sülfürlü bileşikler içeren besinleri tüketmek karaciğer detoksuna ve DNA tamirine yardımcı olur.

3. Havuç, balkabağı, kayısı, limon, nar, çilek gibi sarı, kırmızı ve turuncu renkte olan meyve ve sebzeler içerdikleri karotenoidler ve likopen ile hücre zarlarının yenilenmesine ve korunmasına katkı sağladıkları için detoks sırasında bu meyve ve sebzeleri tüketin.

4. Meyveler ve sebzelerin rengi koyulaştıkça içerdikleri antioksidan miktarı arttığından özellikle böğürtlen, kızılcık, yaban mersini, pancar, mor lahana, siyah üzüm, siyah kuru erik gibi meyveleri tüketin. Mor ve mavi renkte olan meyve ve sebzeler yoğun olarak içerdikleri resveratrol ve fenolik bileşikler sayesinde karaciğer sağlığının korunmasında ve hücre yenilenmesinde etkilidir.

5. Bağışıklık sistemini destekleyen baharatlardan zencefil, zerdeçal, kakule hücre yenilenmesini sağlar. Bu baharatları tüketin.

6. Günlük su tüketimi böbreklerden toksin atmak için önemlidir. Sebze meyve koyup hazırlanan sular daha aromatik olacağı için su içemeyenlerin daha rahat içmelerini sağlar.

7. Detoksu desteklemek için balık, keten tohumu, semizotu, ceviz gibi Omega 3 içeren besinleri tüketin.

8. Karaciğer detoksu için doymamış yağ asitleri içeren, antioksidan değeri yüksek A C ve E vitaminlerinden zengin olması sebebiyle avokado tüketin.

9. Salatalara veya sebze sularına zeytinyağı ekleyin.



Bağırsak florasını korumak için bunları asla aklınızdan çıkarmayın.

• Lifli çiğ sebze ve meyve tüketerek bağırsaklardaki hareketlilik artırılmalıdır. Bu durum toksinlerin bağırsaklarda beklemesini ve geri emilmesini engeller.

• Ev yapımı yoğurt, kefir, şalgam ve turşu iyi miktarda probiyotik alınmasına yardımcı olur. Ev yapımı sirke veya turşu suları da salatalara ilave edilebilir.

• Ispanak, roka, tere, dereotu, maydanoz gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerin tüketimine özen gösterilmesi hem lif hem de kuvvetli bir antioksidan olan c vitamini alımını sağlar. Posası atılmamış sebze suları da ayrı görevi yapar.



