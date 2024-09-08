Sonbahar Kupası 2024'de çekişmeli karşılaşmalar

SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 9–12 yaş ve 13+ tekler kategorilerinde oynanan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;



9 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Taıra Akhmetova - Erin Tüzünkan 0/4

Mira Göksan - Tanem Kolozali W.O. Tanem Kolozali

Tamay Başaran - Masal Nalbantoğlu 3/5

Dide Tözer – Defne Sakallı 0/4

9 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final

Bora Ramiz - Deran Özgöray 4/2

Aybars Öncü - Ozan Dağlı 4/1

Kerem Behlül - Karan Karakaşlı 2/4

Hasan Aren Çakartaş - Niyazi Akçın 4/1

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Beren Başaran - Era Meta 6/0 6/0

İncilay Eren - Sahil Doğa Karadayı 6/0 6/0

Beren Pilli - Safıya Akhmetova 6/1 6/0

Hatice Kırçay - Melin Akçın 6/7 6/0 6/1

13+ KADINLAR - Çeyrek Final

Yezda Öksüzoğulları - Girne Umut Yerebakan 6/4 6/2

Özüm Fahrioğlu - Beren Dede 1/6 0/6

Emine Karagözlü - Vera Gazi W.O. Emine Karagözlü

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final

Tan Ozkan - Konstantın Kan 2/6 0/6

Levent Ökeren - Abdallah Oğuz El Erian 1/6 7/6 4/6

Orçun Kasap - Doruk Tüzel 6/2 6/7 7/5