Sonbahar Kupası 2024'de çekişmeli karşılaşmalar

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08/09/2024

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Sonbahar Kupası 2024'de çekişmeli karşılaşmalar

SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile devam ediyor. 9–12 yaş ve 13+ tekler kategorilerinde oynanan çeyrek final maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde;  


9 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final
Taıra Akhmetova - Erin Tüzünkan            0/4    
Mira Göksan - Tanem Kolozali            W.O. Tanem Kolozali
Tamay Başaran - Masal Nalbantoğlu        3/5
Dide Tözer – Defne Sakallı                0/4            

9 YAŞ ERKEKLER – Çeyrek Final
Bora Ramiz - Deran Özgöray            4/2
Aybars Öncü - Ozan Dağlı                4/1
Kerem Behlül - Karan Karakaşlı            2/4
Hasan Aren Çakartaş - Niyazi Akçın        4/1

12 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final
Beren Başaran - Era Meta                6/0 6/0
İncilay Eren - Sahil Doğa Karadayı        6/0 6/0
Beren Pilli - Safıya Akhmetova            6/1 6/0
Hatice Kırçay     - Melin Akçın            6/7 6/0 6/1

13+ KADINLAR - Çeyrek Final
Yezda Öksüzoğulları - Girne Umut Yerebakan    6/4 6/2
Özüm Fahrioğlu - Beren Dede            1/6 0/6
Emine Karagözlü - Vera Gazi            W.O. Emine Karagözlü

13+ ERKEKLER - Çeyrek Final
Tan Ozkan - Konstantın Kan            2/6 0/6
Levent Ökeren - Abdallah Oğuz El Erian         1/6 7/6 4/6
Orçun Kasap - Doruk Tüzel                6/2 6/7 7/5

08/09/2024 18:29
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TAGS: Sonbahar Kupası 2024 de çekişmeli karşılaşmalar
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