Sonbahar Kupası 2024 de Heyecan Artıyor

SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan 1/4 1/4

Alina Yusipova - Mevsim Metbulut 0/4 3/5

Anna Akınına - Melin Amber 2/4 4/1 7/10

Tanem Kolozali - Selin Ünlüer 1/4 1/4

9 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

Bora Ramiz - Aybars Öncü 1/4 4/2 8/10

Karan Karakaşlı - Hasan Aren Çakartaş 0/4 1/4

12 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

Beren Başaran - İncilay Eren 6/2 6/1

Beren Pilli - Hatice Kırçay 6/1 6/4

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Erdal Arabacıoğlu - Deniz Varoğlu 6/3 7/5

Çağ Refikoğlu - Yalın Yurtsever 2/6 4/6

Aren Yumurtacıoğlu - Arel Şahin 4/6 1/6

Emre Aleks Kural - Baran Başaran 0/6 1/6

16 YAŞ TEK KIZLAR - Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan - Yezda Öksüzoğulları 6/3 6/0

Nehir Gürses - Almira Akşahin 3/6 2/6

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Akay Ali Sağkanat - Ömer Anıl 6/2 6/4

Recep Yalovalı - Oğuz El Erian 1/6 5/7

Fuat Abiş - Deniz Hüseyin Önen 0/6 0/6

Baran Adalıer - Kaya Halkseven 0/6 1/6