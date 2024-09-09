Sonbahar Kupası 2024 de Heyecan Artıyor
09/09/2024
SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;
9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final
Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan 1/4 1/4
Alina Yusipova - Mevsim Metbulut 0/4 3/5
Anna Akınına - Melin Amber 2/4 4/1 7/10
Tanem Kolozali - Selin Ünlüer 1/4 1/4
9 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final
Bora Ramiz - Aybars Öncü 1/4 4/2 8/10
Karan Karakaşlı - Hasan Aren Çakartaş 0/4 1/4
12 YAŞ KIZLAR - Yarı Final
Beren Başaran - İncilay Eren 6/2 6/1
Beren Pilli - Hatice Kırçay 6/1 6/4
12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Erdal Arabacıoğlu - Deniz Varoğlu 6/3 7/5
Çağ Refikoğlu - Yalın Yurtsever 2/6 4/6
Aren Yumurtacıoğlu - Arel Şahin 4/6 1/6
Emre Aleks Kural - Baran Başaran 0/6 1/6
16 YAŞ TEK KIZLAR - Yarı Final
Sahil Ece Yerebakan - Yezda Öksüzoğulları 6/3 6/0
Nehir Gürses - Almira Akşahin 3/6 2/6
16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final
Akay Ali Sağkanat - Ömer Anıl 6/2 6/4
Recep Yalovalı - Oğuz El Erian 1/6 5/7
Fuat Abiş - Deniz Hüseyin Önen 0/6 0/6
Baran Adalıer - Kaya Halkseven 0/6 1/609/09/2024 18:38