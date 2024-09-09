Sonbahar Kupası 2024 de Heyecan Artıyor

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09/09/2024

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Sonbahar Kupası 2024 de Heyecan Artıyor

SONBAHAR KUPASI 2024 zevkli ve çekişmeli maçlar ile KKTF kortlarında devam ediyor. Kategorilerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle; 

 

9 YAŞ KIZLAR – Yarı Final

Çağer Emine Günser - Erin Tüzünkan                  1/4 1/4

Alina Yusipova - Mevsim Metbulut                        0/4 3/5

Anna Akınına - Melin Amber                                  2/4 4/1 7/10

Tanem Kolozali - Selin Ünlüer                               1/4 1/4

 

9 YAŞ ERKEKLER – Yarı Final

Bora Ramiz - Aybars Öncü                                     1/4 4/2 8/10

Karan Karakaşlı - Hasan Aren Çakartaş               0/4 1/4

 

12 YAŞ KIZLAR - Yarı Final

Beren Başaran - İncilay Eren                                 6/2 6/1

Beren Pilli - Hatice Kırçay                                     6/1 6/4

 

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Erdal Arabacıoğlu - Deniz Varoğlu                        6/3 7/5

Çağ Refikoğlu - Yalın Yurtsever                            2/6 4/6

Aren Yumurtacıoğlu - Arel Şahin                          4/6 1/6

Emre Aleks Kural - Baran Başaran                       0/6 1/6

 

           

 

16 YAŞ TEK KIZLAR - Yarı Final

Sahil Ece Yerebakan - Yezda Öksüzoğulları        6/3 6/0

Nehir Gürses - Almira Akşahin                              3/6 2/6

 

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Akay Ali Sağkanat - Ömer Anıl                              6/2 6/4

Recep Yalovalı - Oğuz El Erian                              1/6 5/7

Fuat Abiş - Deniz Hüseyin Önen                           0/6 0/6

Baran Adalıer - Kaya Halkseven                            0/6 1/6

09/09/2024 18:38
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TAGS: Sonbahar Kupası 2024
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Mourinho'ya karar değiştirten performans: Yıldız futbolcu takıma dönüyor

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho sonrası gözden çıkarılan futbolcular arasında gösterilen Cengiz Ünder, Portekizli hocayı etkilemeyi başardı. Mourinho'nun Avrupa listesine yazdığı futbolcu idman performansıyla en iyiler arasında yer alarak deneyimli çalıştırıcının gözüne girmeyi başardı. Mourinho'nun takımdan ayrılabilir raporu verdiği futbolcuyu artık böyle görmediği ve ilerleyen haftalarda Cengiz Ünder'e daha fazla süre vereceği belirtildi.

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