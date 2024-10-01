Sonbahar patates ekimi yapılan araziler için son beyan tarihi 15 Ekim…

Genel Tarım Sigortası Fonu, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayında sonbahar patates ekimi yapılan arazilerin 15 Ekim'e kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerekiyor..

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman imzasıyla yayımlanan duyuruda, Patates Başvuru Formları'nın Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği ve formlarla birlikte kullanılan gübre faturası ile üretici belgelerinin de ibraz edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, patates beyanı yapılan “Başvuru Formlar"nın “Teslim Alma Fişi” karşılığında alınacağı da ifade edildi.