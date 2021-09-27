Sonbahar Ürünü Patates İçin 15 Ekim’e Kadar Beyan Süresi Açıklandı

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27/09/2021

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Sonbahar Ürünü Patates İçin 15 Ekim’e Kadar Beyan Süresi Açıklandı

Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ağustos ayında sonbahar ürünü patates ekimi yapılan arazilerin 15 Ekim’e kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan edilmesi gerektiği duyuruldu.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman’ın açıklamasına göre, patates başvuru formları fondan veya Tarım Dairelerinden temin edilebiliyor.

Kızılduman, patates beyanı yapılacak başvuru formlarının teslim alma fişi karşılığında alınacağını bildirdi.

27/09/2021 12:38
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TAGS: patates, Bitkisel Üretim beyan süresi, haber, kıbrıs
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