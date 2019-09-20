Sonbahar’da Solunum Yolu Hastalıklarına Dikkat!

Haber Kıbrıs Web Tv’de, Özlem Boyar’ın hazırlayıp sunduğu Her şeyden biraz programına konuk olan, Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Füsun Yıldız, sonbahar mevsiminde dikkat edilmesi gereken solunum yolu hastalıkları hakkında bilgi verdi. Yıldız, sonbahar mevsiminin KOAH hastaları için riskli bir dönem olduğunu ayrıca enfeksiyonla tetiklenen Astımı olan hastalar için de tetikleyici bir dönem olabileceğini ve bu hastaların gerekli önlemleri alması gerektiğini anlattı.

Grip Aşısı Zamanı Geldi!

Prof.Dr.Yıldız ayrıca, kış mevsimine geçilen bu dönemlerde grip vakalarının da artabileceğini ve grip aşılarının Eylül-Ekim aylarında yapılması gerektiğini ifade etti. Yıldız, aşıların özellikle kronik solunum yolu hastalığı olanlar ve diğer risk grubundaki kişiler için önemli olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti. Yıldız, grip aşılarının her yıl yenilenmesi gerektiğini ve her yaş grubundakilerin grip aşısı yapabileceğini de söyledi. Yıldız, aşı olanların hastalığı daha hafif geçirdiğini ve daha az sıklıkla hasta olduğunu da belirtti.

Pnömokok Aşısı KOAH Hastaları İçin Önemli

Prof.Dr.Füsun Yıldız, sık zatürre geçiren ve özellikle KOAH Hastalarının grip aşısı yanında Pnömoni (zatürre) aşısı yapmayı da ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, Koah hastaları için enfeksiyonlardan korunmanın önemli olduğunu vurguladı.

Elektronik Sigaralar Masum Değil

Prof.Dr.Yıldız, tütün ve tütün ürünlerinin kış aylarında kapalı mekanlarda içilmesinin solunum yolu hastalıklarını daha da tetiklediğini vurguladı. Yıldız, son dönemde popüler olan elektronik sigara konusuna da değinerek elektronik sigaraların bir sigara bırakma yöntemi olmadığını ve sanıldığı gibi zararsız olmadığını dile getirdi. Yıldız, elektronik sigaraların neden olduğu solunum yetmezliğine bağlı olarak ölüm vakaları olduğunu ayrıca felç riskini yüzde 70 oranında artırdığının ,yüzde 60 oranında kalp krizi riskini artırdığının, yüzde 40 oranında koroner arter riskini artırdığının gösterildiğini anlattı.

Sonbahar’da Önlemlerimizi Almalıyız

Prof.Dr.Füsun Yıldız, ayrıca sonbahar döneminde ısı değişikliklerine dikkat edilmesi ve vücut bağışıklık sisteminin iyi düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Yıldız, kirli hava oluşturan maddelerden, tütün ve tütün ürünlerinden uzak durulması gerektiğine de dikkat çekti.

20/09/2019 10:59