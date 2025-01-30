Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında "Tarifi Zor" adlı şarkısının klibinde tanıştığı Kolombiyalı Madelein Lopez Camelo ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2020'DE EVLENDİLER

Soner Sarıkabadayı ile 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo, mutlu birlikteliklerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çift, birkaç ay önce ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

İKİNCİ KEZ ANNE BABA OLDULAR

Soner Sarıkabadayı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü şarkıcı, ikinci kez baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"

Bir erkek çocuğu daha olan Soner Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah’ıma şükürler olsun" notunu düştü.





OĞLUNUN İSMİNİ DE AÇIKLADI

Ünlü şarkıcı, oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı. Sarıkabadayı çiftine tebrik mesajları yağdı.