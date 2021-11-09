Songuç Kürşad: Daha neler göreceğiz

Haber Kıbrıs Spor Müdürü Songuç Kürşad, Spor Dairesi Genel Kurulu'nda Başkanlık yapan Mete Topçu'nun bir haber kanalının spor programında moderatörlük yapmasını eleştirdi. Songuç Kürşad'ın yorumu şöyle:

Daha neler göreceğiz

Spor Dairesi ve Genel Yönetim Kurulu'na yönelik şikayetler sürerken yeni bir tuhaflık daha yaşandı.

Ülke federasyonları ve ülke sporuna katkıyı veren en üst kurulda yani Spor Dairesi Genel Kurulu'nda Başkanlık yapan Mete Topçu bir haber kanalında spor programında moderatörlük yapmaya başladı.

Maddi konularda kendisine bağlı federasyonlarla sporun gündemini konuşacağını iddia eden anlayışın nasıl absürt bir durum ortaya çıkardığı gözler önüne seriliyor.

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09/11/2021 15:42