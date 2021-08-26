Songuç Kürşad: Demek maçlara da çıkmayacağız

Haber Kıbrıs Spor Müdürü Songuç Kürşad, testlerin paralı olmasını eleştirdi

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26/08/2021

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Songuç Kürşad: Demek maçlara da çıkmayacağız

Haber Kıbrıs Spor Müdürü Songuç Kürşad hükümetin PCR kararını eleştirdi.

Songuç Kürşad'ın yorumu şöyle:

HESAP KİTAP

Futbol Federasyonu yönetim kurulu son toplantısında başlayacak olan lige yönelik önemli kararlar aldı. Maçlardan 72 saat önce PCR testi negatif olmayan kimse sahaya giremeyecek. İyi güzel de bu hükümetimizin PCR'ın ücretli olacağını açıklamasından önceydi.

Bir kulübün futbolcusu teknik heyeti masörü sağlıkçısı falan derken toplamda 50 kişi olur. 50 x 100 TL = 5000 TL haftada.

Ayda 4 maç 5000 x 4 = 20000 TL.

Bir sezon 8 ay sürse 20000 x 8 = 160000 TL.

Dalga geçersiniz amma.

26/08/2021 11:58
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TAGS: Songuç Kürşad, pcr, ücret, futbol
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