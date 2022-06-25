Songuç Kürşad: Kölelik düzeni

Futbolcu sözleşmesi gündeme gelmezken hatta konuşulmasına bile tahammül edilmezken, serbest transfer yaşını 28’den, 29’a, futbol oynamadan serbest kalma yılını da 2’den 3’e yükseltmek Futbol Federasyonu genel kurulu ve bunu öneren Kulüpler Birliği’nin ‘kölelik’ kararıdır.

Futbolun ana unsuru futbolcudur. Eğer hep kulüpler düşünülür, başkanlara oyuncularını köle gibi kullanma hakkı verilir ve futbolcular buna mecbur bırakılırsa unutulmasın ki koca Amerika bile köleliği iç savaş yaşayarak kaldırdı.

Bu habere tepkiniz:



25/06/2022 17:27