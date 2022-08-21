Songuç Kürşad: Sözleşme

Her transfer dönemi başladığında koparılan yaygara bu yıl yine tekrarlandı.

Kulüplerin futbolcularının transferine engel olma çabalarına isyan eden futbolcuların sözleşme konusunu gündeme getirmesi bu yıl şiddetini artırarak gündeme geldi.

Tepki sert olunca ve destek bulunca Futbolcular Derneği ile Kulüpler Birliği ne yapabiliriz diye biraraya geldi.

Aylar önce gerçekleşen ve devamının geleceği açıklanan toplantıdan sonra, ne ses çıktı, ne seda.

Alan memnun, satan memnun.

Bir kulüp kalecisini satıp 800 bin TL bonservis parası alırsa, serbest transfer hakkı bulunan bir futbolcu gittiği kulüpten 3 yıl için 1 milyon TL alırsa, kiralık giden sıradan bir futbolcu için kulübü 300 bin TL, kendisi de 250 bin TL alırsa sözleşmeyi kim takar ki.

Alan memnun, satan memnun. Alınan memnun, satılan memnun.

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21/08/2022 10:51