Songuç Kürşad: Yolcu ve hancı

35 yıldır kesintisiz spor basını içindeyim. Kesintisiz dediysem kesintisiz. Yaz kış gece gündüz bayram yılbaşı tatil falan dinlemeden spor olaylarını izliyorum. Yazıyor yorumluyor değerlendiriyorum. Tarafsızca kimsenin nabzına göre şerbet vermeden. Zaten böyle olmasa bu kadar yıldır bu noktalarda olmak mümkün olmazdı.

Hancı olarak ne yolcular gördük. Konuştuğunda genel kurulları sallayan başkanlar, takımın tek hakimi olan teknik adamlar, beyefendi karakterde futbolcular, saygılı yöneticiler. Geldiler ve gittiler. İz bırakarak gittiler.

Son yıllarda yaşadığımız yozlaşma ne yazık ki futbolu da derinden etkiledi. Maçlarda tekme tokat kavga eden 15-16 yaşında çocuklar, onlarla birlikte birbirini döven aileler, maç sonrasında aldığı yenilgiyi unutturmak için her türlü tinyozluğa başvuran teknik adamlar, her maçta hakemle uğraşarak onu etkilediğini zanneden tetikçi teknik yardımcılar, takımı değil kendini düşünen saygısızca ona buna laf sokuşturmaya çalışan futbolcular, sırf bir ünvânı olsun diye başkanlık yapan ancak ne camiaya ne taraftara ne teknik heyete ne futbolcuya otoritesini gösteremeyen başkanlar. Elbette bu yazdıklarım düzgün olanları kapsamıyor ama etrafınıza dikkatlice bakınız. Bunlardan ne kadar çok olduğunu göreceksiniz. Ancak bunların unuttuğu bir gerçek var. Bu handan çok yolcu geçti. Sizin gibi sıradan iz bırakmayacak yolcular hayda hayda geçecek.

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31/03/2023 10:19