Songül Öden de corona virüse yakalandı
Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Son olarak ünlü oyuncu Songül Öden, corona virüse yakalandı. İşte ayrıntılar ve corona olan diğer ünlüler...
09/01/2021
Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan Songül Öden'in corona virüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini karantinaya alan 41 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.