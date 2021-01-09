Songül Öden de corona virüse yakalandı

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz aylarda rol aldığı tiyatro oyunu ertelenince çok üzülen ve "Bu dönemin hemen bitmesini diliyorum" temennisinde bulunan Songül Öden'in corona virüs testi pozitif çıktı. Evinde kendini karantinaya alan 41 yaşındaki oyuncunun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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09/01/2021 16:34