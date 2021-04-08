Sönmezliler Ocağı: Dr. Küçük’e hakareti şiddetle lanetliyoruz

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’e yönelik sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli yayını şiddetle kınayarak, lanetledi.

Sönmezliler Ocağı Başkanı Erden Esenyel yaptığı yazılı açıklamada, bu günlere Dr. Küçük’ün dilinden düşürmediği birlik ve beraberlik çağrılarına tam uyum sayesinde gelindiğine dikkat çekti.

Esenyel, “Asılsız mazeretler uydurarak, Dr. Fazıl Küçük’ü karalamaya çalışan, Kıbrıs Türkü’nün onurlu mücadelesinden bihaber, bu tür zavallılar, acınacak hallerine bakacaklarına, çamur atmakla ortalığı bulandıracaklarını sanıyorlarsa aldanıyorlar” dedi.

Bu kişilerin, Kıbrıs Türk halkının bir devlet sahibi olmasını ve Anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler oluşturulmasını hazmedemeyenler olduğunu kaydeden Esenyel, “Nifak tohumları serperek, iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemeyi asla başaramayacaklardır” ifadelerine yer verdi.

Esenyel, söz konusu eski “sözde” basın mensubunun hazmedemediği bir başka hususun da, Dr. Küçük’ün, sömürge idaresinde dahi, Kıbrıs Türk halkına gerici fikirler aşılamak, Atatürk’ün muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinden saptırmaya yönelik girişimlere geçit vermemiş olması olduğunu vurguladı.

“Dr. Küçük’ün kararlı mücadelesi sonucu yobazlar ve sipariş üzerine gönderilen din bezirgânları bu ülkede tutunamamıştır” diyen Esenyel, Kıbrıs Türk halkının bu bakımdan da Dr. Küçük’e şükran borcu olduğunu ve bu tarihi gerçekleri hiç kimsenin silmeye muktedir olmadığını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



08/04/2021 13:44