Sonsuz Maviliklerde ARDA ile buluşuyoruz

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, geleneksel Kite Surf etkinliğinin 8.si ile 02-03 Temmuz 2022’de Yedidalga - Heaven Surf House’da anılıyor.

Mavinin derinliklerinde ARDA ile buluşuyoruz.

"Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen Kite Surf Etkinliği’nin sekizincisi 02 ve 03 Temmuz tarihinde, Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor.

Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmalarını dileriz. Arda beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle gençlerimize ve toplumumuza ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır.

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27/06/2022 15:48