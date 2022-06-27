Sonsuz Maviliklerde ARDA ile buluşuyoruz

ads ads ads
27/06/2022

ads
ads
Sonsuz Maviliklerde ARDA ile buluşuyoruz

Yedi yıl önce uyuşturucu tacirlerinin kurbanı olan Arda Erkan, geleneksel Kite Surf etkinliğinin 8.si ile  02-03 Temmuz 2022’de Yedidalga - Heaven Surf  House’da anılıyor.                                                                                                                                           

Mavinin derinliklerinde ARDA ile buluşuyoruz.                                                                 

"Başka Ardalar Ölmesin" sloganıyla düzenlenen  Kite Surf Etkinliği’nin sekizincisi 02 ve 03 Temmuz  tarihinde, Cumartesi ve Pazar günleri yapılıyor. Etkinlik, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Heaven Surf Club desteğinde “uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak, aileleri çocuklarını ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak” amacıyla geleneksel olarak organize ediliyor. 

Arda’yı mavinin derinliklerinde selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için tüm kite-sörfcüleri ve halkımızı bu anlamlı etkinlikte bizimle birlikte olmalarını dileriz.  Arda  beden olarak yanımızda olmayabilir ama enerjisiyle  gençlerimize ve toplumumuza  ışık tutmak için hep yanımızda olacaktır.   

27/06/2022 15:48
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: arda erkan
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.