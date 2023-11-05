Sonunda beklenen oldu!

Beklenen sonunda oldu. ABD yapay zeka için talimat verdi. Bir süredir yapay zeka konusunda gizli toplantılar yapan ABD’de talimatlar bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Beklenen sonunda oldu. ABD yapay zeka için talimat verdi. Bir süredir yapay zeka konusunda gizli toplantılar yapan ABD’de talimatlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Teknolojinin geldiği son nokta olarak karşımıza çıkan yapay zeka da böylece bir üst noktaya başarıyla geçmiş durumda. Geleceği inşa eden yapay zeka ile birlikte ABD başta olmak üzere pek çok farklı ülke de tedbirler alınmaya başladı. Ancak ABD’deki tedbirler biraz daha ilginç görünüyor.

Beyaz Saray yapay zeka ile ilgili olarak 10 yeni talimat açıkladı. Bu talimatlar ile birlikte yapay zekanın da önüne geçerek onları bir noktada kısıtlamak istiyorlar. Biden yönetimi tarafından açıklanan talimatlara baktığımızda içlerinden ilginç olan bazı şeylerde dikkatlerden kaçmıyor. İşte onlardan bazıları…

ABD’den dev yapay zeka talimatı

Yapay zeka ile ilgili yapılan testler hükümetle paylaşılacak

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, kırmızı bakım testleri konusunda bilgi sahibi olacak

Bilimde yapay zeka kullanımında oyuncu güvenliği ele alınacak

Yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriğe özel filigran eklenecek

Yapay Zekâ Siber Mücadelesi'ni geliştirmeye devam edilecek

İki partili veri gizliliği yasasını geçirmesi için Kongre'ye tam güven verilecek

Şirketlerin veri politikaları incelenecek

Yapay zekânın körüklediği ayrımcılığın önüne geçilecek

Küresel çapta en iyi yetenekler ABD'ye çekilecek

Yapay zekâ gelişmelerine karşı savunmasız kalan çalışanlar desteklenecek