Sonunda beklenen oldu!
05/11/2023
Beklenen sonunda oldu. ABD yapay zeka için talimat verdi. Bir süredir yapay zeka konusunda gizli toplantılar yapan ABD’de talimatlar bir bir ortaya çıkmaya başladı.
Beklenen sonunda oldu. ABD yapay zeka için talimat verdi. Bir süredir yapay zeka konusunda gizli toplantılar yapan ABD’de talimatlar bir bir ortaya çıkmaya başladı. Teknolojinin geldiği son nokta olarak karşımıza çıkan yapay zeka da böylece bir üst noktaya başarıyla geçmiş durumda. Geleceği inşa eden yapay zeka ile birlikte ABD başta olmak üzere pek çok farklı ülke de tedbirler alınmaya başladı. Ancak ABD’deki tedbirler biraz daha ilginç görünüyor.
Beyaz Saray yapay zeka ile ilgili olarak 10 yeni talimat açıkladı. Bu talimatlar ile birlikte yapay zekanın da önüne geçerek onları bir noktada kısıtlamak istiyorlar. Biden yönetimi tarafından açıklanan talimatlara baktığımızda içlerinden ilginç olan bazı şeylerde dikkatlerden kaçmıyor. İşte onlardan bazıları…
ABD’den dev yapay zeka talimatı
Yapay zeka ile ilgili yapılan testler hükümetle paylaşılacak
ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, kırmızı bakım testleri konusunda bilgi sahibi olacak
Bilimde yapay zeka kullanımında oyuncu güvenliği ele alınacak
Yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriğe özel filigran eklenecek
Yapay Zekâ Siber Mücadelesi'ni geliştirmeye devam edilecek
İki partili veri gizliliği yasasını geçirmesi için Kongre'ye tam güven verilecek
Şirketlerin veri politikaları incelenecek
Yapay zekânın körüklediği ayrımcılığın önüne geçilecek
Küresel çapta en iyi yetenekler ABD'ye çekilecek
Yapay zekâ gelişmelerine karşı savunmasız kalan çalışanlar desteklenecek