Sonüstün: Hükümet ülkede yaşanan ekonomik kriz karşısında aciz duruma düştü

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)Genel Sekreteri Salih Sonüstün, hükümetin ülkede yaşanan ekonomik kriz karşısında aciz duruma düştüğünü savundu.

Sonüstün, önceki Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlar uyarınca, elektrik faturalarında ve alkol vergilerinde indirime gidilmesi gerekirken, hükümetin kendi kararlarını dahi hayata geçiremediğini ileri sürerek, “Böyle bir hükümetten sorunlara çözüm beklemek, ölü gözünden yaş beklemektir” dedi.

Sonüstün yaptığı yazılı açıklamada, gelinen aşamada hükümetin tümünün istifa etmesinin en mantıklı hareket olacağı görüşünü dile getirdi.

Sonüstün, Kıbrıs Türk toplumunun kendi kendini yönetebilmesinin Federal Birleşik Kıbrıs ile mümkün olacağı düşüncesini vurguladı.

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13/04/2022 10:38