Sonüstün: Meclis, siyasi partilerin keyfiyle toplanıyor
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, meclisteki partileri, “meclisin çalışmalarını engellemekle” suçladı
13/06/2018
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, meclisteki partileri, “meclisin çalışmalarını engellemekle” suçladı.
Sonüstün, yazılı açıklamasında, “iki gün üst üste nisap sorunu nedeniyle meclisin toplanamaması, mecliste bulunan siyasi partilerin, meclisin çalışmalarını keyfi şekilde engellemesinden kaynaklanıyor”dedi.