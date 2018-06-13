HABER KIBRIS

Sonüstün: Meclis, siyasi partilerin keyfiyle toplanıyor

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, meclisteki partileri, “meclisin çalışmalarını engellemekle” suçladı

ads
13/06/2018

Sonüstün: Meclis, siyasi partilerin keyfiyle toplanıyor
ads

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, meclisteki partileri, “meclisin çalışmalarını engellemekle” suçladı.

Sonüstün, yazılı açıklamasında, “iki gün üst üste nisap sorunu nedeniyle meclisin toplanamaması, mecliste bulunan siyasi partilerin, meclisin çalışmalarını keyfi şekilde engellemesinden kaynaklanıyor”dedi.

 

 

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: Birleşik Kıbrıs Partisi, meclis, nisap, haber kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems