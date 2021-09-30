Sonüstün: Tatar, çözüm görüşmelerini berhava edemez

Sonüstün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Kıbrıs’ın birleşmesi için verilen mücadeleleri berhava edemeyeceğini” kaydetti.

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30/09/2021

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Sonüstün: Tatar, çözüm görüşmelerini berhava edemez

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, “Kıbrıs’ın birleşmesi için verilen mücadeleleri berhava edemeyeceğini” kaydetti.

BKP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Sonüstün, “BM Güvenlik Konseyi’nin çerçevesini çizdiği iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayanan federal çözüm modeline dinamit koymayı hedefleyen, taksimci politikalara izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Ankara’nın bölgesel çıkarlarını korumak adına çözüm istemediğini” savunan Sonüstün, Cumhurbaşkanı Tatar’a ve Türkiye’ye eleştirilerde bulunarak “Önümüzde duran öncelikli görevin, BM kararları çerçevesinde, Genel Sekreter Guterres’in ortaya koyduğu 6 maddelik öneriler temelinde görüşme sürecine dönmektir” dedi.

30/09/2021 13:05
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TAGS: Sonüstün, bkp, haberkıbrıs, Tatar, çözüm,
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