Sony Mobile Türkiye pazarından çekiliyor

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı vermek üzere. İddianın sahibi Blass'a göre, bu durum ekim ayında yaşanacak.

Hemen her yeni mobil cihazı, daha tanıtılmasına süre varken bizlerle paylaşan "sızıntı uzmanı" Evan Blass, Twitter üzerinden bir yeni iddiada daha bulundu. Ama bu kez iddia bir cihaza ait değil ve ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, telefon satışlarında Türkiye operasyonunu durdurma kararı vermek üzere. Söz konusu iddia teknoloji dünyasının çok yakından tanıdığı Evan Blass'tan geldi.

Daha önce teknoloji dünyası ile ilgili başarılı tahminleri ile adını duyuran Blass şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasına göre, şirket Türkiye dahil bölge ülkelerinde Sony'nin telefon satışlarını sonlandırmaya hazırlanıyor.

Blass, Sony Mobile'ın bazı bölgelerdeki operasyonlarını sonlandıracağını söylüyor. İddiaya göre Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki ofisler, Ekim ayında kapatılacak ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonlandırılacak.

Bu da, Xperia telefonların artık ülkemizde resmi yollardan satılmayacağı anlamını taşıyor.

Ancak Sony, henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmış değil.