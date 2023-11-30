Soprano Semochkina ve Piyanist Kameneva Şan ve Piyano Resitali verecek

Rus Soprano Mariya Semochkina ve Kırgız Piyanist Nadezhda Kameneva yarın akşam Bellapais Manastırı'nda Şan & Piyano Resitali verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda saat 19.30' da başlayacak resitalde sanatçılar; Caccini Ave Maria, Gounod Juliette's waltz, Bellini Casta diva, di Chiara La Spagnola, Fazıl Say 3 Ballad (Nazım, Kumru, Sevenlere dair), Puccini O mio babbino caro, Quando m'en vo' soletta, Arditi Il Bacio ve Rossini Tarantella Napoletana eserlerini seslendirecekler.

Konserin biletleri Deniz Plazalar, Bellapais Bilet Ofisi ve Online olarak biletfest.com dan temin edilebilecek.