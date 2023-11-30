Soprano Semochkina ve Piyanist Kameneva Şan ve Piyano Resitali verecek

ads ads ads ads
30/11/2023

ads
Soprano Semochkina ve Piyanist Kameneva Şan ve Piyano Resitali verecek


Rus Soprano Mariya Semochkina ve Kırgız Piyanist Nadezhda Kameneva yarın akşam Bellapais Manastırı'nda Şan & Piyano Resitali verecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda saat 19.30' da başlayacak resitalde sanatçılar; Caccini Ave Maria, Gounod Juliette's waltz, Bellini Casta diva, di Chiara La Spagnola, Fazıl Say 3 Ballad (Nazım, Kumru, Sevenlere dair), Puccini O mio babbino caro, Quando m'en vo' soletta, Arditi Il Bacio ve Rossini Tarantella Napoletana eserlerini seslendirecekler.

Konserin biletleri Deniz Plazalar, Bellapais Bilet Ofisi ve Online olarak biletfest.com dan temin edilebilecek.

 

30/11/2023 11:04
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Soprano Semochkina ve Piyanist Kameneva Şan ve Piyano Resitali verecek
MANŞETLER

HK KÜLTÜR SANAT

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.