Sorakın: Hükümet, çoğunlukta olacağı komite kurmak istiyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT’de yayınlanan Manşet + programında erken seçim tarihinin belirlenmesi ve Cumhuriyet Meclisinde oluşturulmak istenen geçici komite hakkında konuştu.

Erdoğan Sorakın, demokrasinin en önemli unsurunun uzlaşı kültürü olduğuna dikkat çekerek, seçim tarihinin belirlenmesi konusunda hükümette uzlaşı göremediklerini vurguladı.

Sorakın, hükümetin, anti demokratik bir komite oluşturmak istediğine işaret ederek, “Danışma Kurulu bugün yeniden toplandı ancak CTP olarak katılmadık” dedi.

Ortada 3 seçim tarihi olduğuna vurgu yapan Sorakın, “Hükümet protokolüne yazılanın yanı sıra hükümetin ve muhalefetin önerdiği tarihler var. CTP, gerekçeleriyle birlikte ortaya koyduğu 29 Ağustos tarihinde ısrarcı değildir ve uzlaşıya açıktır” ifadelerini kullandı.

Azınlık hükümetinin erken seçim hükümeti kurulduğunu ve erken seçim tarihini kendilerinin belirlediğini anlatan Sorakın, “Aralıkta seçim tarihinde anlaşmaya vardılar tarihi neden Nisan ayına ötelemek istiyorlar” diye sordu.

Yasa yapılırken ‘herkesin görüşü olsun’ diye komitelerin partilerin çoğunluğuna göre oluşturulduğuna dikkat çeken Sorakın, “Kendilerinin çoğunlukta olacağı bir komite oluşturmak istiyorlar. Hukuk Siyasi ve Dış İlişkiler Komitesi’nde tarih konusu görüşülseydi uzlaşı bulunabilirdi. Hükümet ben yaparım olur zihniyetinden vazgeçmelidir. Uzlaşmak istemezseniz ve ısrarcı olursanız ülkeyi tıkarsınız. Çözülmezse hükümet istediğini yapabilir ancak demokratik ortam ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.

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22/04/2021 11:25