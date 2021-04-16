Sorakın: Uzlaşı sağlanmazsa ülke kaosa sürüklenir

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT’de yayınlanan Manşet+ programında erken genel seçim tarihi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan Sorakın, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti programı göre erken genel seçim tarihinin Ekim ayı olarak belirlendiğine dikkat çekerek, hükümetin saçma gerekçelerle 3 Nisan 2022 seçim tarihini değiştirmek istediğini iddia etti.

Erdoğan Sorakın, CTP’nin Nisan veya Haziran 2021’de erken seçimi uygun gördüğünü ifade ederek, HP ve TDP ile yapılan görüşmenin ardından muhalefet olarak 29 Ağustos 2021 tarihini uygun bulduklarını ifade etti.

Erken seçim hükümeti olarak kurulan azınlık hükümetinin verdiği sözleri unuttuğuna dikkat çeken Sorakın, “Yapılan doğru bir yaklaşım değil. Ya verilen sözler tutulacak, ya da tutulamayacak sözler verilmeyecek. Hükümet programında yazan tarihte de seçime gidilebilirdi demek ki erken seçime ihtiyaç vardı ki bu tarihi programa aldılar” dedi.

UBP adayı Resmiye Canaltay’ın, iki kez meclis başkanı seçilememesinin ardından Başbakan Ersan Saner’in kürsüye çıktığına işaret eden Sorakın, “Saner, ‘erken seçim tarihini belirleyin’ dedi. Bunun üzerine CTP toplandı ve erken seçim tarihini Nisan olarak belirledi” diye konuştu.

UBP içinde ve hükümet ortakları arasında sorun olduğunu anlatan Sorakın, “Muhalefet destek veremezse meclisi toplayamayan bir hükümet var. Muhalefet destek vermese komiteler iş yapamayacak. Hükümetin, iş yapma kapasitesi ve yasa geçirme gücü kalmadı. Halka verecekleri bir şey yoktur. Halk iradesinin yansıması için seçime gidilmeli” ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin erken seçim tarihi olarak 29 Ağustos’u belirlediğine işaret eden Sorakın, “Muhalefetin önerisi meclise sunacak. Komitede 3 muhalefetten ve 3 iktidardan temsilci var. Uzlaşı olmazsa, seçim tarihi geçmeyecek” dedi.

Muhalefet ve iktidarın ortak noktada birleşmemesi durumunda ülkenin kaosa sürükleneceğinden bahseden Sorakın, “Hükümet, ‘ben bilirim ben yaparım’ diye hareket ederse tepkiler sertleşecek. Meclis iş yapamaz hale gelecektir. Yasalar meclisten geçmeyecektir” şeklinde konuştu.

CTP’nin kendi içinde değerlendirmeler yaptığını anlatan Sorakın, “Seçim tarihi konusunda birlikte hareket edilecek ancak diğer konularda görüşülmedi. Diğer partilerle birlikte değerlendirmeler yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Erken seçim tarihinde uzlaşı olmazsa Haziranda ara seçime gidilebileceğinden bahseden Sorakın, “Meclis tarih belirlemezse, YSK seçim takvimini belirleyemez. YSK Başkanı, ‘Sınavlar var bu nedenle seçimler 20 Haziran’da olmalı’ diye açıkladı. Buna göre seçimle ilgili çalışmalar 20 Nisan’da başlamalıdır” dedi.

İktidar ve muhalefetin halka sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Sorakın, “Mecliste gelmeyen Hüseyin Özgürgün meclise gelmiyor. 48 milletvekilinin ciddi ve ağır sorumluluğu var. Hükümet 'ben yaparım' diye hareket ederse meclisi kilitleyecekler. Ortaya attıkları gerekçelere gülüyorum. Saçma gerekçeler var ve bunlara çocuklar bile güler. Güvercinlik Sanayi Bölgesinin tamamlanması ve aşılamada yüzde 50’ye ulaşılması gibi gerekçeler gösterilir” diye konuştu.

Seçim ve Halk Oylamasındaki değişiklik hakkında da konuşan Sorakın, “Yasada, sıkıntı yaratan karma oydur. Karma oy, ya kaldırılacak ya da basitleştirilecek. Seçim sisteminde bir karmaşa var herkes haklıdır. Yasanın değişmesi için 2 haftalık zaman yetiyor. Yasada birkaç cümle değişecek. Mecliste daha önce yasa ele alınmıştı. Uzun tartışmalara gerek yoktur. Ağustos ayına zaman yetişiyor” diye ifade etti.

Erken seçimle ilgili ortada 3 tarihin olduğuna işaret eden Sorakın, “Muhalefet olarak 29 Ağustos’u belirledik ve ısrarlıyız ancak tarih konusunda konsensüs sağlanabilir” dedi.

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16/04/2021 12:39