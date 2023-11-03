Sordum. Kazakistan işini çözdüm

Herkes Kazakistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı’na neden davet edilmediğimizi soruyor. Nereye soruyorlar? Kime soruyorlar bilmiyorum. Sanki herkes havaya soruyor ya da hiç kimse bir yerlere sormadan öylesine yazıyor.

Ben naif bir gazeteciyim ya. Ben de sorayım dedim ve bir yerlere

sordum.

Aldığım yanıtı paylaşayım.

Kazakistan’ın KKTC’nin gözlemci üyelik statümüzle ilgili kararın altında imzası bulunuyor. Bulunmasa zaten üyelik gerçekleşmezdi deniyor. Ancak karar henüz Kazakistan’ın ulusal meclisinde onanması prosedürü tamamlanmadı. Bu prosedür devam ettiği için ise Kazakistan’ın organize ettiği toplantıya davet edilmemişiz.

Öyle dendi. Verilen yanıt mantık dışında değil.

Belki de gözlemci üyelik statüsünü bu ratifikasyon süreçleri tamamlamadan açıklamamak da lazımdı. Belki de acele ettik bilemiyorum.

Bir yandan Rum dışişlerinin bu süreci torpillemesinden endişe ediyoruz, diğer taraftan da henüz tüm prosedürleri tamamlamadan gözlemci üyelik statüsü müjdesi paylaşıyoruz.

O dönemde İslam Konferansı Örgütü olarak bilinen sonra İslam İşbirliği Teşkilatı olarak adı değişen yapıya gözlemci üye olarak kabul edilirken tüm üye ülkelerin meclislerinden karar geçirmesini bekledik mi bilemiyorum, hatırlamıyorum.

Yine naif bir gazeteci olarak onu da sorayım istedim.

O dönemi yaşayanlardan birine ulaştım.

İslam Konferansı Örgütü’nün bir toplantısında alınan bir karara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk Devleti olarak gözlemci üye statüsü kazandı. Kararda son üç Genel sekreterin çözüm önerilerini kabul eden Müslüman Kıbrıs Türk Halkı’nın kaderi Hristiyan bir yönetim oyu ile tayin edilemez anlamına gelen bir karar alındıktan sonraki ilk toplantıda Kıbrıs Türk Devleti kendisine ayrılan yere oturdu ve konuşmasını da yaptı.

Öyle üye ülkelerin meclislerinde herhangi bir onama sürecine ihtiyaç duyulmadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın işleyişi ve kuralları elbette aynı olmayabilir ama bu bilgi de burada dursun diye sizler için sordum öğrendim.

Peki naif bir gazeteci olarak bir soru daha geldi aklıma.

Bu Kazakistan denen ülke uluslararası alanda bize karşı nasıl bir tutum izledi ve izliyor.

Öğrendiğim kadarıyla bizim Dışişleri Bakanı daha çok yakın bir geçmişte Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile son derece samimi bir ortamda bir araya gelmiş, yemiş içmiş. Tahsin Ertuğruloğlu’nun neden bunları kamuoyu ile paylaşmadığını sorduğumda ise aldığım yanıt, Rumların devreye girip ilişkileri bozacağını düşündükleri için ketum davrandıkları yönünde oldu.

Gazeteciyiz ya, sorup öğreniyoruz.

Biraz da araştırmak lazım dedik. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz. Gazetecilikte hiç olunmaz. En azından ideal dünyada.

Bu Kazakistan ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkiler nasıl diye bir bakayım istedim.

Kıbrıs-Kazakistan İş Derneği var mesela, Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası altında kurulan. Bu çerçevede Kıbrıs-Kazakistan İş Forumu Mayıs ayında Limasol’da düzenlendi.

Turizm Bakan yardımcısı Haziran ayında yaptığı açıklamada 2024’te Astana Larnaka arasında direkt uçuşların başlayacağını müjdeledi. Azerbaycan Güney Kıbrıs’a vize uygularken Kazakistan vize istemiyor. O da dikkatlerden kaçmamalı.

O nedenle sanırım Kazakistan Meclisi’nde bu ratifikasyon ya da onama süreci beklediğimizden daha uzun sürecek. Ha diğer Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletlerinin buna benzer angajmanları var mı bilemem ama o soruları da diğer gazeteci dostlarıma bırakayım..

Bu habere tepkiniz:

