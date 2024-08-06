Sörfte altın madalya Kauli Vaast'ın

ads ads ads ads
06/08/2024

ads
Sörfte altın madalya Kauli Vaast'ın

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler sörf yarışları tamamlandı.

Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirilen final müsabakasında 12.66 puan toplayan Fransız sörfçü Kauli Vaast, altın madalyanın sahibi oldu.

Avustralyalı sporcu Jack Robinson 7.83 puanla gümüş madalya kazanırken, Brezilyalı Gabriel Medina da bronz madalya elde etti.

Kadınlarda Caroline Marks zirvede

Fransız Polinezyası'nda gerçekleştirilen yarışlarda final müsabakasında 10.50 puan toplayan ABD'li sörfçü Caroline Marks, altın madalyanın sahibi oldu.

Brezilyalı Tatiana Webb 10.33 puanda kalarak gümüş madalya kazanırken, Fransız sporcu Johanne Defay ise 12.66 puanla bronz madalya aldı.

06/08/2024 22:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Sörfte altın madalya Kauli Vaast’ın
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.