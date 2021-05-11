Sorgulayıcı bireyler yetiştirelim

Çocuklar iyi birer gözlemcidirler. Gelişimleri boyunca her şeyi merak ederler, soru sorarlar. Özellikle okul öncesi dönem keşfetmeye en açık oldukları dönemdir. Bu dönemde onları soru sormaya, düşünmeye yöneltmek daha önemlidir. Beş gelişim alanını desteklemeyi hedeflediğimiz bu dönemde bilişsel becerilerinin gelişimi de bir o kadar önemli yere sahiptir. Çocuk Gelişimci ve Eğitimcisi Dila Toker konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Düşünme, hatırlama, neden-sonuç ilişkisi kurma ve karar verme becerilerinin hepsi bilişsel gelişimin bir parçasıdır. Sorgulamanın anahtarı “Neden?” sorusudur. Çocuklardaki merak duygusunu arttırmak için uygun ortamlar hazırlanmalıdır. Farklı materyalleri ortaya koyarak, “Bu materyaller ile neler yapabiliriz?” gibi benzer sorular ile hazırlanan ortamı destekleyebiliriz. Kimi zaman çocuğun sorduğu sorulara, soru ile karşılık vererek, sorulara kendi kendine keşfederek, hazırlanan ortamdan cevabını bulmasını sağlayabiliriz. Ebeveynler olarak çocukların sorularını cevapsız bırakmamalıyız, cevaplarımız daima sorgulamaya açık olmalıdır. Keşfetmeye en açık ortam doğadır. Örneğin, yaprağın renginin neden yeşil olduğunu sorgulayabilirsiniz. Bunu teşvik etmek içinde çocukların merak, keşfetme ve araştırma duygusunu arttırmalı ve bu duygularını kaybettirmemelisiniz.

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11/05/2021 17:48