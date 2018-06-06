HABER KIBRIS

Sorguya da lüks çantayla geldi

MALEZYA Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC), “1MDB” adlı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak’ın eşi Rosmah Mansor’un ifadesini aldı.

ads
06/06/2018

Sorguya da lüks çantayla geldi
ads
ads

Dün Putra Jaya şehrindeki MACC binasında gerçekleşen sorgu, yaklaşık 3 saat sürdü.

Geçen ay düzenlenen seçimleri kazanan Başbakan Mahathir Muhammed, selefi Necip  Rezak’ın da adının geçtiği 1MDB yolsuzluk davasının tekrar açılmasını istemişti.

Necip Rezak  ile bağlantılı bazı evlere düzenlenen operasyonlarda çeşitli para birimlerinden 28.6 milyon dolarlık nakit  ele geçirildiği açıklanmıştı.

Operasyonlarda 284 kutuya el konmuş, 400’den fazla lüks çanta, mücevher ve saat ele geçirilmişti. Rosmah’nın dünkü soruşturmaya da lüks bir araç ve çantayla geldiği de belirtildi.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Necip Rezak, Rosmah Mansor, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems