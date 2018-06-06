Sorguya da lüks çantayla geldi

Dün Putra Jaya şehrindeki MACC binasında gerçekleşen sorgu, yaklaşık 3 saat sürdü.

Geçen ay düzenlenen seçimleri kazanan Başbakan Mahathir Muhammed, selefi Necip Rezak’ın da adının geçtiği 1MDB yolsuzluk davasının tekrar açılmasını istemişti.

Necip Rezak ile bağlantılı bazı evlere düzenlenen operasyonlarda çeşitli para birimlerinden 28.6 milyon dolarlık nakit ele geçirildiği açıklanmıştı.

Operasyonlarda 284 kutuya el konmuş, 400’den fazla lüks çanta, mücevher ve saat ele geçirilmişti. Rosmah’nın dünkü soruşturmaya da lüks bir araç ve çantayla geldiği de belirtildi.