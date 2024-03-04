Sörloth hat-trick yaptı

Villarreal, İspanya La Liga'nın 27. haftasında Granada'yı konuk etti. Ev sahibi ekip mücadeleyi 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

Villarreal'e galibiyeti getiren goller 7, 19 ve 66. dakikalarda Alexander Sörloth, 32. dakikada Etienne Capoue ve 47. dakikada Gonçalo Guedes'den geldi.

Granada'nın tek golü maçın son bölümünde Theo Corbeanu kaydetti.

Bu galibiyetle Villarreal puanını 32'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan Granada ise 14 puanda kaldı.