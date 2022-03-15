Soru şu: Fiyatların artış nedeni belli; da ülkeyi yönetenler ne işe yarar?

Bir torba hayvan yemi olmuş 285 TL. Daha dün 230 TL’ydi. Hayvancı bu, hayvancı. Yem fiyatları bu hızla ilerlerse, bu ülkede kim süt içebilir; kim, süt ürünü piyasaya sürebilir? Bunun üstesinden üreticinin gelmesi mümkün mü? Tüketici ne yapacak?

Daha dün elektriğin kilowatt saatini 3 TL yaptın hayvancı için. Euro dizel de 20 TL oldu. Asgari ücret de 7 bin TL. Nasıl üretecek üretici? Nasıl ayakta kalacak? Piyasaya nasıl ucuz üretim ürün sunacak? Ya kalite düşecek, ya üretim… günün sonunda üreten de tüketen de kaybediyor.

Bu halk cahil değil. “Bayi karı çok” diyor eski Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı. Hiç kar almasa bayi, bir galon akaryakıt 18 TL. Yani 18 TL olursa tamamdır? Maaş almasa KıbTek çalışanı, 2.8 TL hayvancı için bir kilowatt saati elektriğin. Tamamdır? Halkın dilinden, derdinden anlamayan bir siyasi yapı…

Soru aslında basit: ÜLKEYİ YÖNETENLER NE İŞE YARAR…

Bu soruyu kendine sormakla yükümlüdür siyasetçiler. Dediğim gibi, cahil değil bu ülke insanı. Ama TL karşılığı dövizin değer kazandığını, her uluslararası krizin ülkede hammadde fiyatlarını etkilediğini bilir.

Elbette; siyasetçilerin sadece bahanelerin arkasına saklandığını da görüyor. Gelmeyin kardeşim iktidara. Tek işiniz adam atama, tek derdiniz ihale takibi. Yoksa, vatandaş bilmiyor mu akaryakıt fiyatının neden arttığını, neden Pahalı enerji üretimi yapıldığını?

Devlet dediğin böyle zamanlarda devreye girer. Teşvik açıklar, Fiyat İstikrar Fonu’nu devreye sokar, hayatı ucuzlatacak tedbirler alır, tüketiciyi rahatlatır. Ocak ayında kamu çalışanına yüzde 40 zam demek, bu ülkede var olan kaynağın maaşa dahi yetmeyeceği demek, bunu her vatandaş bilir

Hem olmayan kamu kaynağını dağıtacaksınız, hem yaratılan bütün kaynakları sadece maaş olarak kullanacaksınız. Sonra da dur otur halka ayar vereceksiniz; Türkiye’den gelmesi olasılık dışı kaynak İÇİN kılıktan kılığa gireceksiniz. Ezildi elendi bu halk, farkında dEĞİL misiniz?

Cumhurbaşkanı da dahil, bu ülkenin idarecilerinin aidiyeti bu halk ve bu halkın sorunları değil. Türkiye hassasiyetini anlarım ve saygı duyarım. Ama iş, onu çoktan aştı. Ülkede iktidarda kalma adına her türlü değer ayaklar altında

Bunun son örneği de Tabipler Birliği daveti ile gerçekleşen 14 Mart Tıp Bayramı töreninde yaşandı. Cumhurbaşkanı konuk doktor konuşmacıya müdahale etti. Bekle, sıran gelsin, kürsüye çık, ayrıştırıcı değil, bütünleştirici ol. Etrafındaki yalakalar “iyi yaptın sayın Başkan” diyebilir, hoş olmadı

Devamında Cumhurbaşkanlığı resmî hesabından konuk doktor ve ülke doktorlarının Türkiye’ye ve Türkiye cumhurbaşkanlığına “ilkokul çocuğu” edası ile şikayet edilmesi ise hiç şık olmadı. Sayın Tatar birleştirici olacak yerde, ayrıştırıcı olmaktan imtina etmiyor, halkından ayrışıyor…

Ülkeyi yönetme iddiasında olanlar, ülke sorunları ile ilgilenmiyor. Halkın çektiği sıkıntı dertleri değil. Sanıyorlar ki, bu yolla Türkiye hükümeti 5 milyar TL maaş İÇİN bütçeye katkı yapacak. Piyasa ödemesi için de beş milyar daha verecek. Bu ülke iflas etti, bir tek yöneticiler farkında değil

Büyük bir ekonomik kriz içerisindeyiz ve boyumuz bu krizle baş etmeye yetmez. Ciddi reformlara, mali disipline ve iyi yönetime ihtiyacımız var. Bu ülkeyi seviyor muyuz? Aidiyetimiz bu ülkeye mi? Bu ülke insanına mi? Bu ülke tarihinden güç alıyor musunuz? Önce buna karar verin…

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15/03/2022 08:39