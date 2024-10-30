Sorumlu Hemşire Kral: Yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Diyaliz Bölümünün sorumlu hemşiresi Ülfet Kral “Yıllardır eczaneye biz bidon yolluyoruz ve alkoller dolduruluyor. Bu saatten sonra kimse bizden şişe istemesin” açıklaması yaptı.

“Yaşadıklarımızdan ders çıkarmalıyız” diyen Kral, hasta ve çalışan güvenliği için yapılması gerekenleri sıraladı:

“1.Özellikle yenidoğan, yoğun bakım, acil servis gibi sirkülasyonun fazla olduğu yerde Sağlık çalışanları 14-17 saat gibi uzun süre çalıştırılmamalı,

2.Alkol önceden olduğu gibi cam şişelerde gelmeli, Pet şişelerde değil,

3.Denetim yapılmalı,

4.Hizmet içi eğitimler her servisin ihtiyacına göre verilmeli,

5.Hasta ve çalışan güvenliği için ne gerekirse yapılmalı.

”Ülfet Kral’ın paylaşımında kullandığı ifadeler şöyle: “Bugün ne isterse olsun, mesleğe ilk başladığımda yenidoğanda çalışan bir hemşire olarak, tutuklanan hemşirelerin içlerinde ömrünün çoğunu yenidoğan ünitesinde en özverili şekilde çalışarak geçirmiş, yüzbinlerce bebeğin yaşamını kurtarmış meslektaşım ve diğer arkadaşlarımın hiçbiri bunu hak etmedi. Evet ihmal var ama onlar isteyerek bunu yapmadı ki, ölüm nedeni de bu olmayabilir. Bilen bilmeyen herkes acımasızca yorum yapar. Evet yıllardır eczaneye biz bidon yolluyoruz ve alkoller dolduruluyor. Bu saatten sonra kimse bizden şişe istemesin. Ben sorumlu hemşire olarak artık periton diyaliz hastalarıma size el dezenfektanı yerine alkol verilecek şişenizi getir demeyeceğim. Devlet hastalara bunu karşılamakla yükümlüdür.”