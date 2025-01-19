“Sorumlu olmadığımız Antik Liman’ın

deniz bölümünde temizlik yaptık…”

Şenkul: Çevremizi, ülkemizi kirletenlere karşı lütfen sessiz kalmayalım

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne Belediyesi ekiplerinin sorumluluğu olmamasına rağmen Antik Liman’da deniz içerisinde temizlik yaptığını duyurdu.

Şenkul, “Antik Limanın kara kısmında Turizm Bakanlığıyla oluşturduğumuz başarılı organizasyonun bir benzerinin deniz içi ve yıkılmakta olan mendirek için de bir an önce hayata geçirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Şenkul’un açıklaması şöyle

Sorunlu konularda Girne Belediyesi ve emekçileri sorumluluk almaya devam etse de Antik Limanın Mendirek ve Deniz içi bölümünün sorumluluk alanımız olmadığının bilinmesini istiyoruz.

Bu sabah deniz içindeki bira kasalarından iskele parçalarına, tüp gazdan bira kutularına kadar 1 kamyonet çöpü arkadaşlarımız yine temizledi.

Antik Limanın kara kısmında Turizm Bakanlığıyla oluşturduğumuz başarılı organizasyonun bir benzerinin deniz içi ve yıkılmakta olan mendirek için de bir an önce hayata geçirmeliyiz.

Bugün hava çok güzel, kordon boyu ve antik liman tertemiz, keyfini çıkarın dostlar.

Son olarak çevremizi, ülkemizi kirletenlere karşı lütfen sessiz kalmayalım hem uyaralım hem ihbar edelim.

İyi pazarlar…