Sorumsuz şoförler ambulans yolunu kapattı

Dr. Özlem Gürkut, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi park yerini kullanan sürücüleri eleştirdi.

Gürkut, park yerinde çizgiler olduğunu ancak şoförlerin çizgilere uymadığına vurgu yaparak ambulans yolunun ve Onkoloji Merkezi’nin girişinin kapandığını belirtti.

Gürkut sorumsuz şoförleri polise şikayet ettiklerini ekledi.

Gürkut’un paylaşımı şöyle:

Burası Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi girişlerinin önündeki otopark. 25 Eylül 2019 saat 08.00. Otoparkta arabaların park edebileceği yerler çizgilerle belirlenmiş. Ama gördüğünüz gibi çizgileri takan olmamış. Sonuç: Ambulans yolu tıkanmış. Çöp kamyonu çöpleri almaya gelmiş ama içeri giremiyor. Merkezin arkasındaki otopark alanının giriş çıkışı tıkanmış. 155’i arayıp plakaları bildirdim. Aslında içimden daha güzel (!) şeyler yapmak da geçti ama neyse...

26/09/2019 15:25