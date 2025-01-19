Sorumsuz sürücüye ceza kesild

Haber Kıbrıs’ın “Onlarca ölümlü kazaya rağmen akıllanan yok” başlığı ile gündeme getirdiği haberi üzerine Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri harekete geçti.

2 çocuğu pickup aracın arkasında gezdiren sürücüye 6 bin 65 TL be 10 ceza puanı kesildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle;

Girne'de Kurtuluş Caddesi üzerinde seyreden bir araçta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin Sosyal medyada yer alması üzerine Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri harekete geçti.

Aracın koltuklarından başka bir yerde insan hayatını tehlikeye atacak şekilde yolcu taşıyan araç sürücüsü Girne Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından tespit edilerek araç sürücüsüne 6065,40 TL para ve 10 ceza puanı kesildi.