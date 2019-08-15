Sorumsuzluğun bu kadarı!

Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde Atatürk Stadı ile Merkezi Cezaevi arasında kalan bölgede KZ 359 plakalı iş aracı yol kenarında atıl durumda yaklaşık bir aydır duruyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan vatandaşlar yol kenarında terk edilen iş aracının özellikle geceleri tehlike yarattığını belirterek yetkililere ‘bir an önce önlem alın’ çağrısında bulundu.

İş aracının önünde ve arkasında hiçbir uyarı levhası olmaması olası kazalara davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar, insan hayatını tehlikeye atmanın bu kadar kolay olmaması gerektiğini savunarak iş aracını böyle sorumsuz bir şekilde bırakanların cezalandırılmasını istedi.