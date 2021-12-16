Soruna Çare Arayan Yok... Seçin Bizi da Bakacayık...

Sütün hayvancıdan 5 TL'ye alınıp, hellimin vatandaşa 105 TL'ye satıldığı bir ülkede uyandık.

Borcunu ödemediği için bir bir devlet kurumlarının elektriği kesiliyor.

Gemi geldi, Kıb- Tek'te para yok, yakıt boşalmadı, bugün yarın başka bir yere gider, yakıtı oraya satarlar. Karanlık kapıda.

Tamam, döviz ve akaryakıt bizden kaynaklı olmayan nedenlerden dolayı dik yukarı çıkıyor... Bu ülkeyi yönetenler, "beni seçin da bakarık" dışında, halkın alım gücünü yükseltecek ne yapıyor?

E hellim yeme...

Süt içme...

Akaryakıt kullanma...

Gaz kullanma...

Ne yapacağız?

Güneyde çalışmaya hevesli 8 bin değil, 18 bin insan da bulunur. Bunda da hamaset yapanlar var. Tamamen ekonomik kuralları içerisinde açıklanabilir.

Rum iş insanları için konaklamasız iş gücü, bir Pakistanlı- Bangladeşliye göre daha ucuz iş gücüyüz. Bunun da hamasetini yapanlar var, çünkü tok açın halinden anlamaz. Hiç anlamadı...

Velhasıl, mercimeğin bile 1 ayda 3 kez zamlanarak, yüzde 120 civarı fiyatının arttığı bir ortamda...

Yapayalnızız... Terk edildik... Unutulduk... Kendi çaremizi yaratmaktan da aciz bir durumdayız...

8.45'de görüşmek üzere. Yayın için hazırız...

"Yaşamak ağrısı asıldı boynuma" demişti şair... Tam da o noktadayız...

Göç eden biziz...

Ezilen biziz...

Bölünen biziz...

Önerebileceğim tek şey DAYANIŞMA...

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16/12/2021 08:27