Soruna Çare Arayan Yok... Seçin Bizi da Bakacayık...
16/12/2021
Hüseyin Ekmekci
Sütün hayvancıdan 5 TL'ye alınıp, hellimin vatandaşa 105 TL'ye satıldığı bir ülkede uyandık.
Borcunu ödemediği için bir bir devlet kurumlarının elektriği kesiliyor.
Gemi geldi, Kıb- Tek'te para yok, yakıt boşalmadı, bugün yarın başka bir yere gider, yakıtı oraya satarlar. Karanlık kapıda.
Tamam, döviz ve akaryakıt bizden kaynaklı olmayan nedenlerden dolayı dik yukarı çıkıyor... Bu ülkeyi yönetenler, "beni seçin da bakarık" dışında, halkın alım gücünü yükseltecek ne yapıyor?
E hellim yeme...
Süt içme...
Akaryakıt kullanma...
Gaz kullanma...
Ne yapacağız?
Güneyde çalışmaya hevesli 8 bin değil, 18 bin insan da bulunur. Bunda da hamaset yapanlar var. Tamamen ekonomik kuralları içerisinde açıklanabilir.
Rum iş insanları için konaklamasız iş gücü, bir Pakistanlı- Bangladeşliye göre daha ucuz iş gücüyüz. Bunun da hamasetini yapanlar var, çünkü tok açın halinden anlamaz. Hiç anlamadı...
Velhasıl, mercimeğin bile 1 ayda 3 kez zamlanarak, yüzde 120 civarı fiyatının arttığı bir ortamda...
Yapayalnızız... Terk edildik... Unutulduk... Kendi çaremizi yaratmaktan da aciz bir durumdayız...
8.45'de görüşmek üzere. Yayın için hazırız...
"Yaşamak ağrısı asıldı boynuma" demişti şair... Tam da o noktadayız...
Göç eden biziz...
Ezilen biziz...
Bölünen biziz...
Önerebileceğim tek şey DAYANIŞMA...
- Battık arkadaşlar, Bu hafta da zam haftası
- Seçim var diye doğruları yapmaktan korkanlar varsa birileri de doğruları söylemeli
- Bu Ülkede Üretmek İçin Deli Olmak Lazım
- Hellimin Lüks Tüketim Maddesi Olacağı Kimin Aklına Gelirdi?
- Halka ulaşmada ciddi sorunlar var, hastalar evde bekliyor
- Kimsenin Umurunda Değiliz, Ne Türkiye Dertleniyor Bizim İçin Şu An, Ne Seçim Derdindekiler Ne De AB
- Halkın Yükünü Alması Gerekenler Yük Oluyor
- Bilime İnanmayan Gericiler Hepimize Zarar Veriyor
- Hükümet Doğru Olanı Yapmakla Yükümlüdür...
- Yeter, Bu Halkın Onuruyla, Gururuyla Oynamayin; Eksik Olsun Baraj Kavganız
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