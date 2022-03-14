Sorunlar dağ gibi; siyaset seyrediyor, sadece sorun üretiyor

Kuru gürültü tartışmalar dışında vatandaşa kalan hızla fakirleşme ve arkası kesilmeyen zam furyası. Döviz yükselmeye devam ettiği sürece halkın uluslararası piyasalarda fiyatı düşen akaryakıt fiyatlarından olumlu etkilenmesi söz konusu değil.

Kötü yönetilen devlet kurumları, birilerinin hızla zenginleşmesine neden olurken, bu kaynağı karşılayan ise zamlarla zavallı vatandaşlar oluyor. Kötü yönetenden hesap sorulmadığı gibi, halen utanmadan sırf ihale takip etsin diye kurumların başına gelmek isteyenler var

Başbakan ve Maliye Bakanı, DP ve YDP’nin “parti kadrolarını” öne sürerek liyakatsiz atama kararlarına dur demeli. Özellikle Kıb- Tek ve kooperatiflerde liyakatsiz tek bir yönetime sabır göstermek olası değil. Battılar, kurtarılmaları gerek. Devlet kurumları hayatı daha pahalı yapıyor

Devlet eliyle sağlanan çok sayıda ayrıcalık var. Bu ayrıcalıklar üzerinden ise birileri büyük paralar kazanıyor, sivil toplum örgütlerinin kaslarında milyarlar birikiyor. Bu faturaları ise halk ödemeye devam ediyor. Yasayla korunan örgütler, en azından bu dönemde harçlarında indirim yapmak zorunda

Öğretmen ve doktor, özel ders ve muayenede ciddi anlamda vergi sisteminin dışında. Ancak ders ve vizite ücretleri neredeyse yüzde 50-100 arasında zamlandı. Hem kaçak, hem pahalı olan bu alanla ilgili denetim şart. Devlet bu alanı ya daha ucuz yapacak, yanda vergisini alacak

İyi yönetilmeye, adil yönetilmeye ihtiyacımız var. Birileri inatla zenginleşirken, alım gücü düşen vatandaşın derdi ile ilgilenen yok. Yokmuş gibi davranılıyor. Şu anda dar gelirli ve emeklinin hali perişan. Vatandaşa kalan zam, siyasetin aylardır tek yaptığı makam kavgası

Artık herkes istediği makama geldiyse, yeni bakan değişimi yapılmayacaksa, liyakata uygun atamalar hızlanmalı, icraat kısmına geçmemiz gerekmektedir. Siyaset eliyle bir toplumun daha fazla rezil olmaması gerekiyor. Canımız yanıyor ama elimizden de bir şey gelmiyor

Bugün akaryakıt fiyatları nedeniyle otobüs- minibüsler kontak kapattı. Okullara öğrenci taşınmıyor. Öğrenci taşıma sistemi yeniden ele alınmalı. Bu yöntemle devletin ödediği kaynak yılda 100 milyon TL dahi olsa, ki o sınıra geldi, kesinti kaçınılmaz. Her alanda olduğu gibi, bu alan da rant kapısı

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı… Tam 2 yıldır başta Pandemi olmak üzere, her türlü olumsuz kolayla rağmen fedakarca çalışan tüm doktorlarımızın bayramı kutlu olsun…. Bunca yokluk içinde hekim olmak ayrı bir ülke ve yurt sevgisi gerektirir. Yoktan var eden, parayı değil hastasını öne koyan tüm hekimleri selamlıyorum…

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14/03/2022 08:58