Sorunlar iç içe girmiş durumda

İHALE, İSTİHDAM VE ŞATAFATTAN FIRSAT BULUP ÜLKE SORUNLARINA ZAMAN AYIRAMAYAN İKTİDAR, TOPYEKÜN ÇÖKÜŞÜN FARKINDA DEĞİL

HİÇBİR BAKANLIK YAŞANAN SORUNLARI TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ. SORUNLAR İÇ İÇE GİRMİŞ DURUMDA. TRAFİKTE YOLLARDA ÖLÜYOR, OKULDA SINIF, HASTANEDE İLAÇ BULAMIYORUZ

Başımıza ne geldiyse, “Ne de olsa bana bir şey olmaz” tavrından geldi. Az sayıda eczacının, az para kazanan 3-5 doktor üzerinden kurduğu “devleti tokatlama” düzeni de, Kıb- Tek faturalarını halka ödetip, her türlü yolsuzluğu, partizanlığı, ihale takibini yapma rahatlığı da bu yüzden

Ne var mesela bu ülkede soyulmayan? Hangi kurum, KİT soyulmamış? Aklınıza gelen her veznede soygun yaşandı. Hastane, tapu, belediye… Aklınız gelen her kurum soyuldu. Her ihalede yolsuzluk var. Her yolsuzluğun işbirlikçisi siyasi- bürokrat… Aksi zaten soygun mümkün değil

Hal böyle olunca, kimse de pişman olmuyor. Soruşturmadan korkmuyor. Nasıl olsa ya zamana yayılacağını, ya da soruşturmanın bir noktasında “siyasetteki gücün” devreye girerek soruşturmayı engelleyeceğini düşünüyor. Aksi, soysuz ve arsızlar bu kadar rahat davranabilir mi?

Bakınız işte… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, “Siyasi irademle soruşturmanın sonuna kadar arkasındayım. Ucu kime dokunursa dokunsun” dediği için, bugün bir soygunun arkası çorap söküğü gibi geliyor. Basit işte. Siyaset isterse soygun biter

Düşünün… Zaten bakanlık personeli soygunun farkındaydı… 2020’den beri… Vatandaşa kolaylık olsun diye tıkır tıkır işleyen sistem, açgözlülerin kurbanı oldu. Birçok eczacı, “yaşlı insanımıza hizmet” diye sisteme dört elle sarılırken, birileri de resmen organize suç örgütü kurmuş

Kısa sürede dolandırıcı kim, hangi sistemi kullanmış ortaya çıkarıldı. Zaten isimler sistemde var. Ama polis soruşturması da önemli. Birileri 20 adet telefon düzeneği kurmuş, berileri yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşları adına durmaksızın reçete yazmış, devlete ödetmiş

Polis ne bekliyor anlamadım. İsimler belli, yöntem belli. Bundan ötesi hızlı bir soruşturma süreci. Yozlaşmış bu sistem, maalesef her meslek grubundan insanın, her yaştan insanın kolay para kazanması için fırsat haline gelmiş. Kimseye makamı, mevkisi ya da kazandığı para yetmiyor

Kıb- Tek’teki pervasızlık ve soygun da bu yüzden. Gelen giden soymuş. Kurumdaki ihale takibi bugünün işi değil, miras. Kurumdaki istihdam yöntemi iktisatlar değişse de değişmemiş. Hesap soran olmuş mu? Hayır. Haliyle aynı yöntem yeniden deneniyor

Bu yaşanan aymazlık ve utanmazlığa ses çıkarma hakkı olmayan, maalesef yine eş dost, baba- parti torpili ile kuruma istihdam edilenler. Baba torpili kullanmış, sendika başkanından hesap soracak… bari sus. Sendika başkanı da o rahatlıkta, hepimizle dalga geçiyor

Adı sürekli olarak hırsızlık, yolsuzluk, arsızlık, antin kuntin işlerle anılan, her türlü ihale oyununun planlayıcı konumundaki siyaset bunlardan fırsat bulup ülke sorunlarıyla ilgilenmiyor. Şatafatlı bir dünyayı seçen siyasilerimiz, vatandaşın yaşadığı sıkıntıları görmüyor

Okullar bugün eğitme, literatüre yeni giren konteynır sınıflarda başlıyor. Öğretmen eksiği var, okul yönetimlerinde boşluk var, okul altyapılarında ciddi eksiklikler var. Ne demiştik daha önce? Eğitim sorunlarını hükümet bir bütün olarak ya çözecek, ya da bu karmaşa devam edecek

Trafikte de durum farklı değil. Ülke adeta çarpışan arabalar panayırına döndü. Ötesi, sürekli ölüm haberleri alıyoruz. Vatandaş kurallara uymuyor, uyuşturucu, alkol, surat alabildiğince devam ediyor. Ama yollarımız da yol değil, çürümüş, çökmüş, bitmiş bir haldeyiz

Yani değerli dostlar ülke olarak topyekün bir çöküş içerisindeyiz. Ahlaki çöküntü ile liyakatı, devamında yönetme kapasitemizi kaybettik. Her anlamda ülke kötü yönetiliyor, halka hizmet etmesi gereken kişiler de, kurumlar da görevini yapmaktan aciz. Haliyle yollarda ölüyoruz

Bu habere tepkiniz:



18/09/2023 08:21