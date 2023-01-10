Sorunlar ülkeyi boğmaya devam ediyor

SORUNLAR ÜLKEYİ BOĞMAYA DEVAM EDİYOR. SİYASETÇİ ETRAFINDAN DOLANIYOR

EĞİTİM, SAĞLIK ÇÖKTÜ, KAMU TEMEL GÖREVLERİNİ YAPMAKTAN ACİZ…

Sadece sorunlarla boğuşan, sorun çözemeyen bir yapı… Oysa proje üreten, finansını yaratan, doğru alanlarda ilerleyen, girişimci, yenilikçi bir kamu yönetimine ihtiyacımız var. Bunun için yapılması gereken bellidir, ama yapacak siyasi yapı maalesef yok…

Siyasi partilerin söylemlerine, manifestolarına bakıyorum. “Oy almam” kaygısı ile sorunların etrafından dolanan dolanana. Devlet vatandaşı için yoksa, neden var? Kamu vatandaşına hizmet edemeyecekse, neden bu kadar maaş öder? Bunu sorgulayan var mı?

Kamu, sağlık hizmeti veremiyor. Vatandaş, devletten aldığı sağlık hizmetleri için, borç harç, kaynak yaratıyor. Eskiden Devletten aldığı ilaçları şimdi alamıyor. Hekim karmaşası devam ediyor. Hasta bakmama özgürlüğü dahil… “Tam gün kamusal sağlık hizmeti” diyebilen var mı?

Eğitimi de gördük. Ortada bir yapı var ama verimli değil. Hem eğitim kalitesi, hem akademik başarı hem de sosyal olarak okullar da tartışılmalı. Öğretmenler eski performanslarından çok uzakta, sistem hepimizin başına çöktü

Okullar, sevgi- saygı bir yana, görgü ve ahlak bakımından yeniden ele alınmalı. Disiplin noktasında aileler okullardan biraz daha uzak durmalı, otorite okul müdürleri ile öğretmenlere yeniden verilmeli. Ciddi bir ahlaki çöküntü var, kimse olayım bu yönüyle ilgilenmiyor

Son hademe ihalesi kavgası hepimize pahalıya patları. Yandaşa ihale verme adına kurulu düzen bozuldu. Okulların bir çoğuna aceleyle işin ehli olmayan, problemli insanlar doluştu. Şimdi, taciz, verimsizlik, problemlerle boğulup duran okul yönetimleri. İhaleciler eseriyle övünebilir

Küçük esnaf, işverenken, şimdi işçi oluyor. İşyerini kapatıp, güneye geçenler var. Bunun farkında mısınız? Zamlar peşi sıra geliyor, girdi maliyetleri artıyor. Daha Pandemi döneminin borcunu ödeyemeyen esnafa önerilen ne, “yeniden borçlan”, reva mı? Buna kafa yoran var mı?

Asgari ücret dahi belirlendi. Piyasa yeni asgari ücrete göre zam yapmaya başladı. Öyle ya, herkes ay sonu personel ödeyecek. Bu kaynağı nasıl yaratacak? “Piyasa pahalı oldu” saptamasını herkes yapıyor ama hükümetin böyle bir gündemi yok maalesef.

Akaryakıtın artan fiyatlarla geldiği noktanın farkında mısınız? İndirim bekleyen var, boşuna. Zamlanacak, göreceksiniz. Bugün yarın Tüp gaz da zamlanacak. Bunlara kafa yoran var mı? Bu akaryakıt girdisi ile piyasa nasıl ucuzlasın. Sorunlar dağ gibi ama; ilgilenen yok

Ülke olarak çok değerli bir ismi yitirdik. Ünal Çağıner, eseri ve vizyonu ile bu ülkenin başarı hikayesi yazan insanları arasında zirvede yer aldı. Her tartışmadan uzak, tüm imkansızlıkları görmezden gelerek sadece üretti, markasını büyüttü ve geride dev bir yatırım bıraktı

Bir çok alanda, yüzlerce çalışanla, binlerce aileye dokunmanın huzuru ile veda etti. Geride kalan Dimağ Çağıner ve İçim Çağıner Kavuklu’ya huzur içerisinde emanetini teslim etti. Ötesinde, çok sayıda gencin eğitimine katkıda bulunmanın huzuru ile aramızdan ayrıldı, mekanı cennet olsun

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10/01/2023 08:18