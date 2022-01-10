Sorunlar ülkeyi boğmaya devam ediyor. Siyasetçi etrafından dolanıyor

Sadece sorunlarla boğuşan, sorun çözemeyen bir yapı… Oysa proje üreten, finansını yaratan, doğru alanlarda ilerleyen, girişimci, yenilikçi bir kamu yönetimine ihtiyacımız var. Bunun için yapılması gereken bellidir, ama yapacak siyasi yapı maalesef yok…

Siyasi partilerin söylemlerine, manifestolarına bakıyorum. “Oy almam” kaygısı ile sorunların etrafından dolanan dolanana. Devlet vatandaşı için yoksa, neden var? Kamu vatandaşına hizmet edemeyecekse, neden bu kadar maaş öder? Bunu sorgulayan var mı?

Kamu, sağlık hizmeti veremiyor. Vatandaş, devletten aldığı sağlık hizmetleri için, borç harç, kaynak yaratıyor. Eskiden Devletten aldığı ilaçları şimdi alamıyor. Hekim karmaşası devam ediyor. Hasta bakmama özgürlüğü dahil… “Tam gün kamusal sağlık hizmeti” diyebilen var mı?

Eğitimi de gördük. Özel okullar bir yere çekti, sendika bir yere. Orta eğitim kapandı. Bir grup öğretmen evde, bir grup öğretmen okulda. Bir grup öğrenci evde, bir grup öğrenci okulda. Biri link bekler, obiri internetle kavga eder… Böyle kamusal eğitim mi olur?

Küçük esnaf, işverenken, şimdi işçi oluyor. İşyerini kapatıp, güneye geçenler var. Bunun farkında mısınız? Zamlar peşi sıra geliyor, girdi maliyetleri artıyor. Daha Pandemi döneminin borcunu ödeyemeyen esnafa önerilen ne, “yeniden borçlan”, reva mı? Buna kafa yoran var mı?

Ha bire kredi paketleri açıklanıyor. Aldığını ödeyemeyen, yeni krediyi alıp nasıl ödeyecek. Hadi aldı, ne yapacak? Vergiler arttı, girdi maliyetleri arttı, piyasaya para pompalaması gereken kamu maliyesi, maaşı bile borçla ödüyor. Ek mesai ödeyemiyor, sigorta emeklilerini ödeyemiyor, yazık

Asgari ücret dahi belirlenemedi. Piyasa 7 bin TL’yi kabullendi. Beklenti bu yönde. Peki neden halen sürüncemede? Başbakanın bu tabloda köy gezisinde ne işi var? Al işçi- işveren temsilcisini karşına, 3 gün başka iş yapma, çöz şu sorunu… çalışana da yazık, işverene de…

2021’i 2022’ye bağladık, halen asgari ücret belirlenemedi. Kamuda bir çok izin ve harç asgari ücrete endeksli. Memur oturuyor, vatandaş elinde para, gidiyor. “Bekleyin, asgari ücret belli olsun” diyor memur. Bir çok iş, böyle bekliyor. İnsanı düşünmeyen, insanı üzen bir yapı

Akaryakıtın artan fiyatlarla geldiği noktanın farkında mısınız? İndirim bekleyen var, boşuna. Zamlanacak, göreceksiniz. Bugün yarın Tüp gaz da zamlanacak. Bunlara kafa yoran var mı? Bu akaryakıt girdisi ile piyasa nasıl ucuzlasın. Artık 50- 100 TL de alınamıyor.

Birkan Uzun’un naaşı dün akşam adaya geldi, bugün son derece ince düşünülmüş, gencimize yakışır bir törenle defnedilecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir an olsun aileyi yalnız bırakmadı, kendisini takdir ettim. Ailemizin acısını paylaşıyoruz.

Geçtiğimiz haftaya oranla hasta sayısı 3 bin kişi arttı. Bir haftada 3 bin fazla hasta. Şimdi taburcu sayıları da bin sınırına dayandı. Dün iki insanımız öldü, ikisi de aşısız. Rakam rakam pandemideki son durumu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz

Covid Pozitif 4’üncü günüm, semptomlardan arındım. Son derece sağlıklı hissediyorum kendimi. Ülkeye, memlekete dair ne varsa konuşacağız. Gücenen gücensin, kırılan kırılsın. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum

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10/01/2022 08:40