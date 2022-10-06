“Sorunları çözmeseydik, Hükümetten ayrılmamız gündeme gelebilirdi”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, sosyal medya hesabından “İstifa yok” başlıklı bir paylaşım yaptı.

Arıklı, “Türkiye’den dönen Başbakan ile bugün baş başa 2 saati aşkın bir toplantı yaptık ve yaşadığımız sıkıntıları görüştük. Netice de Başbakan ile aramızdaki bütün sorunları çözdük... ” dedi.

Sorunların çözülmemesi durumunda hükümetten ayrılmasının gündeme gelebileceğini dile getiren Arıklı, “Hükümet ortakları olarak yarın tekrar bir araya gelip yerel seçimlerde izleyeceğimiz stratejiyi konuşacağız... Dolayısı ile sosyal medyada dolaşan istifa ettiğime dair haberler doğru değildir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur...” ifadelerine yer verdi.

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06/10/2022 17:28