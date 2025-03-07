Sorunları çözmesi gerekenler bizzat sorun üretiyor

İŞ BİLMEYEN, SORUN ÇÖZMEYEN, SORUN ÇÖZMEK DE İSTEMEYEN BİR YAPI ÜLKENİN TÜM MAKAMLARINI ELE GEÇİRMİŞ DURUMDA… SORUNLARI ÇÖZMESİ GEREKENLER BİZZAT SORUN ÜRETİYOR

YAŞANAN OLAYLAR KARŞISINDA BÜROKRASİNİN SESSİZLİĞİ VE ÇARESİZLİĞİ BENİ RAHATSIZ EDİYOR… TECAVÜZÜN, BASKININ VE ZULÜMÜN KARŞISINDA ÇÖZÜM ÜRETMEDEN SUSANLAR BU HALKA BÜYÜK AYIP EDİYOR…

Peşi sıra yaşadığımız kötü olaylar kadar, hükümetin ve bürokrasinin bu sessizliği de insanın canını acıtıyor. Vatandaşın güvende olmadığı, kötü olayların peşi sıra yaşandığı böylesi bir dönemde hiçbir şey yokmuş gibi davranmak, sorun yok anlamına gelmiyor…

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlanacak yarın… Bugünden itibaren kadının yaşamdaki yeri ve önemi ile ilgili açıklamalar peşi sıra gelecek… Okuyanlar zannedecek ki bu ülkede kadın çok önemli… Oysa yaşamın kendisi adamın hükümdarlığını dayatıyor…

Prenses isimli kerhanede bir kadın ölü bulundu. Polis raporlarına da kendi hayatına son verdiği yansıdı. Buradan itibaren beklersiniz ki çağdaş bir sistem çalışsın… İnsan hakları devreye girsin, intihar nedeni, kadının hayatına son vermesine neden olan olaylar ortaya çıkarılsın…

Oysa prenses gece kulübü kadın satmaya devam ediyor hala, hiçbir şey olmamış gibi hayat akıp gidiyor… Sosyal güvenlik uzmanları, hukukçular çoktan raporunu tamamlamış olmalıydı. Genç bir kadını hayattan koparan nedenler ortaya çıkmalı, yargı süreci başlamalıydı

Görüyorum ki, cezaevindeki kadın, kerhanedeki kadından daha özgür ülkemde… Cezaevindeki kadının bedeni satılmıyor, özgürlüğü için gün sayıyor. Kerhanede, devlet eliyle kadın erkeğin masasına malzeme yapılıyor… Herkes biliyor, bu lanet döngü devam ediyor…

Maalesef geride büyük bir sessizlik kaldı. Tıpkı 12 yaşında bir çocuğun defa defa tecavüzün kıyısından döndüğü gibi… Ben kamuoyuna olayın detaylarıyla ilgili bir açıklama yapılmasını beklemiyorum. İşin magazin kısmında da değilim. Ama bir soruşturma olup olmadığını bilmek hakkım…

Eğitim Bakanlığı bu konuda ne yapıyor? Tecavüze girişen çocukların aileleri ile ilgili alınan tedbir nedir? Islah yoluna mı gidilecek? Bu Vandalizm cezasız mı kalacak? Mağdur çocuk ve ailesine hangi destekle verilecek? İhmali olanlara soruşturma açılmadı mı?

Maalesef büyük bir ahlaki çöküntü iktidarı ve bürokrasiyi etkisi altına almış durumda. İş bilmeyen, sorun çözmeyen, sorun çözmek de istemeyen bir yapı ülkenin tüm makamlarını ele geçirmiş durumda… Sorunları çözmesi gerekenler bizzat sorun üretiyor

Basit bir ihalede aslan kesilenler, makam odalarını ihale pazarlıklarını açanlar örneğin işçilerin Mağusa Limanı’nda ödenmeyen maaşları karşısında son derece sessiz… Aynı şekilde Koop Süt maaşlarını ödeyemedi, ortada bir belirsizlik var… Hayat aynen devam ediyor

En kötüsü de bu… Hiçbir şey yokmuş gibi davranan, sessizliğe gömülen, sorunları konuşmayan, çare üretmeyen bürokrasi ve iktidar… Her şey vatandaşın gözü önünde cereyan ediyor… Bu kayıtsızlık ve vurdumduymazlık beni rahatsız ediyor…

Ülke kaynaklar har vurup harman savuranlar, makamların gelip geçici olduğunu bilmeyenler, kamudan yüksek maaş alıp emekliliği için gün sayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyor. Yaşanan birçok adaletsizliğin ve kötü olayın sorumlusu da hesap vermeden çekip gidiyor