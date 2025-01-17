Sorunlarla dolu ülkede güzel şeylere, iyiliklere hasret kaldık…

Sorunlarla, sıkıntılarla, fiyaskolarla dolu bu ülkede güzel ve iyi şeylere hasret kaldık…

Bazen soruyor vatandaşlar, “Hiç mi güzel şeyler olmuyor bu ülkede?” diye. Hep sorunları gündeme getiriyoruz ya, arada güzel ya da iyi şeyler de yazmamızı istiyorlar.

Biz de istiyoruz güzel şeyler yazmayı, televizyon ekranlarında güzel şeyleri konuşmayı, güzel ve iyi şeylerin haberini yapmayı ama bulamıyoruz ki…

Ya bulamıyoruz ya da onca sorun arasında az sayıdaki güzellik de dikkatimizden kaçıyor, kaynayıp gidiyor…

Bazen haksızlık da oluyor iyi şeyler yapanlara, çabaları, emekleri görünmez oluyor.

Başkaları için emsal olacak, büyüyebilecek, çoğalabilecek güzel şeyleri gündeme bile getiremiyoruz doğru dürüst…

Sorunlar, sıkıntılar, kötü şeyler bitmiyor ki, birinin şokunu atlatana kadar bir başkası başlıyor, tartışacak zamanımız bile olmuyor çoğu zaman…

Gündemde yine çok sayıda sorun, sıkıntı var ama ben bugün onları biraz erteleyip bir güzellikten, bir iyilikten söz etmek istiyorum.

Devlet koruması altındaki farklı yaşlardaki çocuklara ev ortamında yaşamlarını sürdürebilme imkânı sağlayacak olan “Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri"nin açılışı yapıldı…

Çocukların aile sıcaklığında bir ortamda büyümelerini sağlayacak çok şirin bir mekân…

Geçmişte eğlence mekânı olan ama uzunca zamandır atıl ve talan haldeki bina, “Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı” tarafından çok faydalı bir tesise çevrildi. Çağıner ailesi buraya 60 milyon TL'lik bir yatırım yaptı.

“Sevgi Evleri” ilk etapta 61, devamında 100 çocuğa hizmet verecek.

Çağlayan’da bulunan “Lefkoşa Çocuk Yurdu”ndaki çocuklar buraya taşınacak… Çağlayan’daki yuvanın artık yetersiz kaldığı, yeni bir binaya ihtiyaç olduğu çeşitli defalar gündeme gelmişti. İşte şimdi öyle bir güzel bir bina var…

Hamitköylü Alibaba Ailesi, hayırlı bir iş için bu araziyi geçmişte Vakıflar İdaresi’ne bağışlamış ama nasıl olmuşsa olmuş, bir şekilde buraya bir eğlence merkezi yapılmış. Sonra Vakıflar İdaresi başlattığı hukuk mücadelesini kazanıp, bu araziye sahip çıkmış…

Araziyi bağışlayan Hamitköylü Alibaba ailesi, şimdi çok mutlu, çünkü bugün hayatta olmayan babalarının hayali gerçekleşti, arazi artık hayırlı bir iş için kullanılıyor…

Çağıner ailesi, “Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri"ni tamamlayıp devlete hediye etti ama buraya ilgilerinin ve desteklerinin hep devam edeceğini söylüyor.

Devletin yapacağı bazı işleri, iş insanları yapıyor, daha önce okullar da yapıldı, devlete bağışlandı. Başkaları da yapmak istiyor ama bağış yapacak insanları formalitelere, mevzuatlara gömüyorlar, kimilerine arazi bile gösteremiyorlar…

“Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri"nin açılışında da hükümet yetkilileri, sanki de orayı kendileri yapmışçasına konuşmalar yaptılar. Bürokratik bazı işlemleri yerine getirmek, çok büyük iş yapmakmış gibi…

Bakın yine kendimi tutamadım, bir güzellikten bahsederken eleştiriye kaydım…

Neyse iş insanları bu gibi güzel katkıları yapmaya devam etsin de varsın ülke yöneticileri övünsün, ne yapalım, ona da katlanırız…

Biz yine de “Sevgi Evleri” için Çağıner ve Alibaba aileleri başta olmak üzere en ufak katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz.

Böyle güzellikleri daha fazla görmek istiyoruz, bunlar devletimizin yapması gereken işler ama onların yapamadıklarını hayırsever vatandaşlarımız yapsın… Bu güzellikler çoğalsın…