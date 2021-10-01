Soruşturma kapsamında 1 tutuklama daha yapıldı…

Girne Narkotik Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Şahin operasyonunda tutuklanan Murat Yıldırım, Çağrı Güneş, Devrim Can Güneş, Dominic Irven’in ardından Mehmet Yıldırım da tutuklandı. 5 zanlı mahkemeye çıkarılırken, daha önce tutuklanan Jazmin Florance Irven’in suçsuz olduğu anlaşılarak, serbest bırakıldı.

Mahkemede olguları aktaran Polis memuru Mert Gültuna, 28.09.2021 tarihinde Lefkoşa-Girne anayolunda saat 16.15 raddelerinde Narkotik Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen şahin operasyonunda; GL 717 plakalı sürücüsü Murat Yıldırım, araçta yolcu olarak bulunan Çağrı Güneş ve Devrim Can Güneş'in durdurulduğunu söyledi. Gültuna, araçta yapılan kontrolde, 30 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, yaklaşık 300 gram ağırlığında kokain 100 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu madde, yaklaşık bir kilogramağırlığında Sentetik Cannobionid türü uyuşturucu madde, yine konu araç içerisinde Çağrı Güneş’e ait el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri, içerisinde hintkeneviri türü kalıntısı olduğuna plastik öğütücü bulduklarını söyledi. Polis, tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını, Murat Yıldırım’ın Lapta'dakiikametgahında yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 10 miligram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak alındığını ifade etti. Yine mesele ile emare olarak ilgili olarak Murat Yıldırım’ın kız arkadaşı Jazmin FloranceIrvenve erkek kardeşi Dominic Irven' in ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu, diğer üç zanlıyla birlikte 2 zanlının da tutuklandığını söyledi. Polis memuru Mert Gültuna, Dominic Irven' in ifadesinde evlerinde bulunan uyuşturucunun kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine kız kardeşinin serbest bırakıldığını ifade etti.

Polis, zanlıların 2 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde birçok kişinin sorgulandığını, ayrıca Murat Yıldırım’ın ikinci bir ifade vererek geçtiğimiz 27 ağustosta Mehmet Yıldırım ile birlikte Lefkoşa’da aranan şahıstan kokain türü uyuşturucu aldıklarını, Lefkoşa’dan Girne’ye gelirken yolda bir yere attıklarını söylediğini, bunun üzerine Mehmet Yıldırım’ın da tutuklandığını ifade etti. Polis, ayrıca birçok kamera görüntüsünü incelediklerini belirterek, 7 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

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01/10/2021 19:26