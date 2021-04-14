SOS çocuk köyü fitre bağışı kabul ediyor

SOS Çocukköyü Derneği fitre bağışı kabul ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Dernekten yapılan yazılı açıklamada faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye SMS göndererek tek seferde 40 TL’lik fitre bağışında bulunulabileceği dile getirildi. İstenirse birden fazla SMS de gönderilebileceği ifade edilen açıklamada www.soscocukkoyu.org adresinden online bağış yapılabileceği belirtildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış da yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu hesaplardan banka hesaplarına da yatırım yapılabileceği dile getirildi:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası: 10-304-0001600318; Türk Bankası: 0005848733; Albank: 9010-18802673-351; K.T Kooperatif Merkez Bankası: 10-304-0000285258; CreditwestBank:15-304-0000000685; Garanti Bankası: 493-6294366”

“Geçirmiş olduğumuz bu zor günler bize hayatta nelerin önemli olduğunu hatırlattı; paylaşmak, birliktelik, sevmek ve sevdiklerimize iyi bakmak. Şimdi paylaşmanın, beraberliğin, sevmenin tam zamanı! Ramazan ayı boyunca fitre bağışlarınız sevgiye dönüşsün” denilen açıklamada SOS Çocukköyü Derneği’nin bakım ve destek verdiği 222 çocuğun sağlıklı ve sevgi dolu bir aile ortamında yaşaması için destek istendi.

Açıklamada konuyla ilgili detaylı bilginin 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabileceği kaydedildi.

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14/04/2021 11:31