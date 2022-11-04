SOS Çocukköyü Derneği, 12 Kasım’da çocuklar için farkındalık etkinliği düzenleyecek

SOS Çocukköyü Derneği, 12 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda çocuk haklarına farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenliyor.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 15.00’de başlayacak aktivitelerin tamamı halka açık ve katılım ücretsiz olacak.

Açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği’nin çocuk hakları odağındaki faaliyetleri arasında temel olarak ülkedeki çocuk odaklı yasaların güncellenmesi, çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırmanın bulunduğu belirtildi.

SOS Çocukköyü Derneği’nin, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocuk haklarının korunması için, dünya üzerinde 138 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası SOS Çocukköyleri şemsiyesi altında kapsamlı çalışmalar yürüttüğü vurgulandı. Açıklamada, bu yıl farkındalık faaliyetleri kapsamında birçok paydaşı ile bir araya gelerek bir dizi aktiviteyi halka açık ve ücretsiz şekilde düzenleyen SOS Çocukköyü Derneği’nin, 12 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’ten itibaren tüm halkı Lefkoşa Kızılbaş Parkı’na beklediği ifade edildi.

Kızılbaş Parkı için Lefkoşa Türk Belediyesi, aktivitelerde KKTC Basketbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu, KKTC Cimnastik Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, KKTC Hentbol Federasyonu, gösterilerde Cranberries Dance & Gym Merkezi, Serdar Eren, EFS Medya, Oral Foto, LTB Ritmorkestra ekipleri SOS Çocukköyü Derneği’nin 12 Kasım Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinliğe gönüllü destek ve katılım sağladığı ifade edildi.

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04/11/2022 12:09