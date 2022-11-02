SOS Çocukköyü Derneği “Bana Söz Ver!” adıyla bağış kampanyası başlattı

SOS Çocukköyü Derneği, tüm çocuklara sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacak faaliyetleri için, halka yönelik bir bağış kampanyası başlattığını açıkladı.

Çocuk haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesini amaçlayan “Bana Söz Ver!” adlı kampanyaya, elden, SMS, online veya banka aracılığıyla bağışta bulunulabilecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, SOS Çocuk Köylerinin, geçen yıl boyunca 72 ülkede savunuculuk ortaklarıyla çalışarak, dünya çapında 1,2 milyondan fazla çocuğa, gence ve yetişkine destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, son 30 yıldır dünya üzerinde 138 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası SOS Çocukköyleri şemsiyesi altında ülkede faaliyet gösteren SOS Çocukköyü Derneği’nin, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocuk haklarının korunması için kapsamlı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

-Çocuk Hakları Durum Analizi çalışmaları…

Açıklamada, derneğin, 2009 ve 2015 yıllarında yayınladığı Çocuk Hakları Durum Analizi çalışmalarında çocukların, yüzde 40’ının 6 veya daha fazla saatini sokakta geçirdiği, yüzde 38,7’sinin zihinsel istismara uğradığı, yüzde 38,6’sının sağlıksız beslendiği, yüzde 33,4’ünün sağlık problemi yaşadığı, yüzde 21,9’unun cinsel istismara uğradığı, yüzde 28,8’inin toplum veya aileleri tarafından reddedildiğinin görüldüğüne işaret edildi.

Verilere göre ayrıca çalışmaya katılanların yüzde 25’inin çocuk haklarını duymadıkları, yüzde 50’sinin bu hakları duydukları ancak ne olduklarını bilmediklerinin ortaya konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, katılımcıların yaklaşık yüzde 50’sinin ise yaşadıkları mahallede çocuk haklarına önem verilmediğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği uzmanlarının, bu sayısal verilerin bugün daha da arttığı olasılığının korkutucu bir gerçek olduğunu belirttiği de kaydedildi.

-Bana Söz Ver Kampanyası

Derneğin tüm çocuklara sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olacak faaliyetleri için bu yıl halka yönelik bir bağış kampanyası başlattığı belirtilen açıklamada, “Bana Söz Ver!” adlı kampanyanın, çocuk haklarının korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların desteklenmesini amaçladığı ifade edildi.

-Kampanyaya bağış yapmak için…

Kampanyaya, faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye SMS gönderilerek, tek seferde 50 Türk Lirası bağış yapılabildiği kaydedilen açıklamada, daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebileceği belirtildi.

“https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/” adresinden kampanyaya online bağış yapılabileceği ifade edilen açıklamada, SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkeleri ziyaret edilerek, elden bağışta bulunulabileceği de kaydedildi.

Açıklamada, bankaların, IBAN/UBAN numaralarına da yatırım yapılarak kampanyaya bağışta bulunulabileceği belirtildi. Banka numaraları şöyle:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872

Garanti Bankası: TR520006200049300006294366

Türk Bankası: CT49121019010000000005848733

Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045

Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069

Albank: CT69152090100000018802673351

Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727”

Dernek açıklamasında, kampanya hakkında “0392 225 70 17 - 0548 830 04 59” numaralı telefonlar veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından bilgi alınabileceği ifade edildi.

Bu habere tepkiniz:



02/11/2022 11:47